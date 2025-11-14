scorecardresearch
देश

Bihar JDU Election 2025 Winners and Losers Full List : वोटों की गिनती शुरू, क्या जेडीयू एनडीए का नेतृत्व करेगी?

Full List of JDU Winners and Losers Bihar Assembly Election 2025: जेडीयू के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है. जैसे-जैसे नतीजे आएंगे यह लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी.

Written byFE Hindi Desk

Full List of JDU Winners and Losers Bihar Assembly Election 2025: जेडीयू के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है. जैसे-जैसे नतीजे आएंगे यह लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Nitish Kumar Jdu online

Bihar JDU Election 2025 Winners and Losers Full List : बिहार चुनाव नतीजों के दिन नीतीश कुमार ने नेहरू को याद किया… लोग पूछ रहे हैं "चाचा, पलटने के मूड में हैं क्या? (Image: X/@Jduonline)

JDU Winners and Losers in Bihar Vidhan Sabha Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की 243 सीटों पर मतगणना शुरू होते ही राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। अगले कुछ घंटों में राज्य की जनता यह तय कर देगी कि 2,600 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत किस करवट बैठती है। चुनाव आयोग पूरे दिन राउंड-दर-राउंड अपडेट जारी करेगा और विजेताओं–हारने वालों की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जाएगी।

इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि रणनीति, गठबंधन के तालमेल, सीट-बंटवारे की सूझबूझ, और जनमत को साधने की चुनौती की भी परीक्षा थी। एनडीए और महागठबंधन—दोनों ही पक्षों को अपनी-अपनी कमजोरी और मजबूती को संतुलित करते हुए पूरे राज्य में जातीय समीकरण, वर्गीय प्रतिनिधित्व और गठबंधन संतुलन साधने पड़े। एंटी-इन्कंबेंसी हो या फेवर, हर स्थिति के लिए रणनीति तैयार करना किसी के लिए आसान नहीं था।

Advertisment

फिर भी बिहार ने दो चरणों में रिकॉर्ड मतदान किया। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट पड़े, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ।

एनडीए में भाजपा और जदयू ने 101–101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (RV) 29 सीटों पर मैदान में उतरी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम पार्टी सेक्यूलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6–6 सीटें दी गईं। यह सीट-बंटवारा सिर्फ चुनावी गणित ही नहीं था, बल्कि गठबंधन की नाजुक संतुलन कला का भी हिस्सा था। अब वोटों की गिनती बताएगी कि क्या यह रणनीति जदयू और एनडीए के लिए कामयाब साबित हुई है।

जेडीयू के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है. जैसे-जैसे नतीजे आएंगे यह लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी.

Serial No.ConstituencyCandidatesWinner/Loser
1AlamnagarShri Narendra Narayan Yadav
2BihariganjShri Niranjan Kumar Mehta
3Singheshwar (SC)Shri Ramesh Rishidev
4MadhepuraSmt Kavita Saha
5Sonbarsa (SC)Shri Ratnesh Sada
6MahishiShri Gunjeshwar Sah
7Kusheshwar Asthan (SC)Shri Atirek Kumar
8BenipurShri Vinay Kumar Chaudhary
9Darbhanga RuralShri Ishwar Mandal
10BahadurpurShri Madan Sahni
11GaighatShrimati Komal Singh
12MinapurShri Ajay Kushwaha
13Sakra (SC)Shri Aditya Kumar
14KantiEngineer Ajit Kumar
15KuchaikoteShri Amarendra Kumar Pandey
16Bhore (SC)Shri Sunil Kumar
17HathuaShri Ramsevak Singh
18BarauliShri Manjeet Singh
19ZiradeiShri Bhishm Kushwaha
20RaghunathpurShri Vikas Kumar Singh alias Jishu Singh
21BarhariaShri Indradev Patel
22MaharajganjShri Hem Narayan Sah
23EkmaShri Dhumal Singh
24ManjhiShri Randhir Singh
25ParsaShri Chhote Lal Rai
26VaishaliShri Siddharth Patel
27Raja Pakar (SC)Shri Mahendra Ram
28MahnarShri Umesh Singh Kushwaha
29Kalyanpur (SC)Shri Maheshwar Hazari
30WarisnagarDr. Manjrik Mrunal
31SamastipurSmt Ashwamegh Devi
32MorwaShri Vidyasagar Singh Nishad
33SarairanjanShri Vijay Kumar Chaudhary
34BibhutipurSmt Ravina Kushwaha
35HasanpurShri Raj Kumar Rai
36Cheria-BariarpurShri Abhishek Kumar
37MatihaniShri Rajkumar Singh
38Alauli (SC)Shri Ramchandra Sada
39KhagariaShri Bablu Mandal
40BeldaurShri Panna Lal Patel
41JamalpurShri Nachiketa Mandal
42SuryagarhaShri Ramanand Mandal
43SheikhpuraShri Randhir Kumar Soni
44BarbighaDr. Kumar Pushpanjay
45AsthawanShri Jitendra Kumar
46Rajgir (SC)Shri Kaushal Kishor
47IslampurShri Ruhel Ranjan
48HilsaShri Krishna Murari Sharan alias Prem Mukhiya
49NalandaShri Shravan Kumar
50HarnautShri Harinarayan Singh
51MokamaShri Anant Singh
52Phulwari (SC)Shri Shyam Rajak
53Masaurhi (SC)Shri Arun Manjhi
54SandeshShri Radha Charan Sah
55JagdishpurShri Bhagwan Singh Kushwaha
56DumraonShri Rahul Singh
57Rajpur (SC)Shri Santosh Kumar Nirala
58ValmikinagarShri Dhirendra Pratap Singh alias Rinku Singh
59SiktaShri Samruddh Verma
60NarkatiaganjShri Vishal Sah
61KesariaSmt Shalini Mishra
62SheoharSmt Shweta Gupta
63SursandShri Nagendra Raut
64RunnisaidpurShri Pankaj Mishra
65HarlakhiShri Sudhanshu Shekhar
66BabubarhiSmt Meena Kamat
67PhulparasSmt Sheela Mandal
68LaukahaShri Satish Sah
69NirmaliShri Aniruddh Prasad Yadav
70PipraShri Ram Vilas Kamat
71SupaulShri Vijendra Prasad Yadav
72Triveniganj (SC)Smt Sonam Rani Sardar
73Raniganj (SC)Shri Achmit Rishidev
74ArariaSmt Shagufta Azim
75JokihatJanab Manjar Alam
76ThakurganjShri Gopal Agarwal
77AmourShri Saba Jafar
78RupauliShri Kaladhar Mandal
79DhamdahaSmt Leshi Singh
80KadwaShri Dulalchandra Goswami
81Manihari (ST)Shri Shambhu Suman
82BarariShri Vijay Singh Nishad
83GopalpurShri Bulo Mandal
84SultanganjDr. Lalit Narayan Mandal
85KahalgaonShri Shubhanand Mukesh
86AmarpurShri Jayant Raj
87Dhoraiya (SC)Shri Manish Kumar
88BelharShri Manoj Yadav
89ChainpurMd. Jama Khan
90KargaharShri Vashisht Singh
91KarakatShri Mahabali Singh
92NokhaShri Nagendra Chandravanshi
93KurthaShri Pappu Kumar Verma
94JehanabadShri Chandreshwar Chandravanshi
95GhosiShri Rituraj Kumar
96NabinagarShri Chetan Anand
97RafiganjShri Pramod Kumar Singh
98BelaganjSmt Manorama Devi
99NawadaSmt Vibha Devi
100JhajhaShri Damodar Rawat
101ChakaiShri Sumit Kumar Singh

Nitish Kumar Bihar Assembly Elections Bihar Election Bihar Bihar Election 2025