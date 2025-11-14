Bihar JDU Election 2025 Winners and Losers Full List : वोटों की गिनती शुरू, क्या जेडीयू एनडीए का नेतृत्व करेगी?

JDU Winners and Losers in Bihar Vidhan Sabha Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की 243 सीटों पर मतगणना शुरू होते ही राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। अगले कुछ घंटों में राज्य की जनता यह तय कर देगी कि 2,600 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत किस करवट बैठती है। चुनाव आयोग पूरे दिन राउंड-दर-राउंड अपडेट जारी करेगा और विजेताओं–हारने वालों की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती जाएगी।
इस बार बिहार की चुनावी लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि रणनीति, गठबंधन के तालमेल, सीट-बंटवारे की सूझबूझ, और जनमत को साधने की चुनौती की भी परीक्षा थी। एनडीए और महागठबंधन—दोनों ही पक्षों को अपनी-अपनी कमजोरी और मजबूती को संतुलित करते हुए पूरे राज्य में जातीय समीकरण, वर्गीय प्रतिनिधित्व और गठबंधन संतुलन साधने पड़े। एंटी-इन्कंबेंसी हो या फेवर, हर स्थिति के लिए रणनीति तैयार करना किसी के लिए आसान नहीं था।
फिर भी बिहार ने दो चरणों में रिकॉर्ड मतदान किया। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट पड़े, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ।
एनडीए में भाजपा और जदयू ने 101–101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि चिराग पासवान की लोजपा (RV) 29 सीटों पर मैदान में उतरी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम पार्टी सेक्यूलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6–6 सीटें दी गईं। यह सीट-बंटवारा सिर्फ चुनावी गणित ही नहीं था, बल्कि गठबंधन की नाजुक संतुलन कला का भी हिस्सा था। अब वोटों की गिनती बताएगी कि क्या यह रणनीति जदयू और एनडीए के लिए कामयाब साबित हुई है।
जेडीयू के विजेताओं और हारने वाले उम्मीदवारों की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है. जैसे-जैसे नतीजे आएंगे यह लिस्ट लगातार अपडेट होती रहेगी.
|Serial No.
|Constituency
|Candidates
|Winner/Loser
|1
|Alamnagar
|Shri Narendra Narayan Yadav
|2
|Bihariganj
|Shri Niranjan Kumar Mehta
|3
|Singheshwar (SC)
|Shri Ramesh Rishidev
|4
|Madhepura
|Smt Kavita Saha
|5
|Sonbarsa (SC)
|Shri Ratnesh Sada
|6
|Mahishi
|Shri Gunjeshwar Sah
|7
|Kusheshwar Asthan (SC)
|Shri Atirek Kumar
|8
|Benipur
|Shri Vinay Kumar Chaudhary
|9
|Darbhanga Rural
|Shri Ishwar Mandal
|10
|Bahadurpur
|Shri Madan Sahni
|11
|Gaighat
|Shrimati Komal Singh
|12
|Minapur
|Shri Ajay Kushwaha
|13
|Sakra (SC)
|Shri Aditya Kumar
|14
|Kanti
|Engineer Ajit Kumar
|15
|Kuchaikote
|Shri Amarendra Kumar Pandey
|16
|Bhore (SC)
|Shri Sunil Kumar
|17
|Hathua
|Shri Ramsevak Singh
|18
|Barauli
|Shri Manjeet Singh
|19
|Ziradei
|Shri Bhishm Kushwaha
|20
|Raghunathpur
|Shri Vikas Kumar Singh alias Jishu Singh
|21
|Barharia
|Shri Indradev Patel
|22
|Maharajganj
|Shri Hem Narayan Sah
|23
|Ekma
|Shri Dhumal Singh
|24
|Manjhi
|Shri Randhir Singh
|25
|Parsa
|Shri Chhote Lal Rai
|26
|Vaishali
|Shri Siddharth Patel
|27
|Raja Pakar (SC)
|Shri Mahendra Ram
|28
|Mahnar
|Shri Umesh Singh Kushwaha
|29
|Kalyanpur (SC)
|Shri Maheshwar Hazari
|30
|Warisnagar
|Dr. Manjrik Mrunal
|31
|Samastipur
|Smt Ashwamegh Devi
|32
|Morwa
|Shri Vidyasagar Singh Nishad
|33
|Sarairanjan
|Shri Vijay Kumar Chaudhary
|34
|Bibhutipur
|Smt Ravina Kushwaha
|35
|Hasanpur
|Shri Raj Kumar Rai
|36
|Cheria-Bariarpur
|Shri Abhishek Kumar
|37
|Matihani
|Shri Rajkumar Singh
|38
|Alauli (SC)
|Shri Ramchandra Sada
|39
|Khagaria
|Shri Bablu Mandal
|40
|Beldaur
|Shri Panna Lal Patel
|41
|Jamalpur
|Shri Nachiketa Mandal
|42
|Suryagarha
|Shri Ramanand Mandal
|43
|Sheikhpura
|Shri Randhir Kumar Soni
|44
|Barbigha
|Dr. Kumar Pushpanjay
|45
|Asthawan
|Shri Jitendra Kumar
|46
|Rajgir (SC)
|Shri Kaushal Kishor
|47
|Islampur
|Shri Ruhel Ranjan
|48
|Hilsa
|Shri Krishna Murari Sharan alias Prem Mukhiya
|49
|Nalanda
|Shri Shravan Kumar
|50
|Harnaut
|Shri Harinarayan Singh
|51
|Mokama
|Shri Anant Singh
|52
|Phulwari (SC)
|Shri Shyam Rajak
|53
|Masaurhi (SC)
|Shri Arun Manjhi
|54
|Sandesh
|Shri Radha Charan Sah
|55
|Jagdishpur
|Shri Bhagwan Singh Kushwaha
|56
|Dumraon
|Shri Rahul Singh
|57
|Rajpur (SC)
|Shri Santosh Kumar Nirala
|58
|Valmikinagar
|Shri Dhirendra Pratap Singh alias Rinku Singh
|59
|Sikta
|Shri Samruddh Verma
|60
|Narkatiaganj
|Shri Vishal Sah
|61
|Kesaria
|Smt Shalini Mishra
|62
|Sheohar
|Smt Shweta Gupta
|63
|Sursand
|Shri Nagendra Raut
|64
|Runnisaidpur
|Shri Pankaj Mishra
|65
|Harlakhi
|Shri Sudhanshu Shekhar
|66
|Babubarhi
|Smt Meena Kamat
|67
|Phulparas
|Smt Sheela Mandal
|68
|Laukaha
|Shri Satish Sah
|69
|Nirmali
|Shri Aniruddh Prasad Yadav
|70
|Pipra
|Shri Ram Vilas Kamat
|71
|Supaul
|Shri Vijendra Prasad Yadav
|72
|Triveniganj (SC)
|Smt Sonam Rani Sardar
|73
|Raniganj (SC)
|Shri Achmit Rishidev
|74
|Araria
|Smt Shagufta Azim
|75
|Jokihat
|Janab Manjar Alam
|76
|Thakurganj
|Shri Gopal Agarwal
|77
|Amour
|Shri Saba Jafar
|78
|Rupauli
|Shri Kaladhar Mandal
|79
|Dhamdaha
|Smt Leshi Singh
|80
|Kadwa
|Shri Dulalchandra Goswami
|81
|Manihari (ST)
|Shri Shambhu Suman
|82
|Barari
|Shri Vijay Singh Nishad
|83
|Gopalpur
|Shri Bulo Mandal
|84
|Sultanganj
|Dr. Lalit Narayan Mandal
|85
|Kahalgaon
|Shri Shubhanand Mukesh
|86
|Amarpur
|Shri Jayant Raj
|87
|Dhoraiya (SC)
|Shri Manish Kumar
|88
|Belhar
|Shri Manoj Yadav
|89
|Chainpur
|Md. Jama Khan
|90
|Kargahar
|Shri Vashisht Singh
|91
|Karakat
|Shri Mahabali Singh
|92
|Nokha
|Shri Nagendra Chandravanshi
|93
|Kurtha
|Shri Pappu Kumar Verma
|94
|Jehanabad
|Shri Chandreshwar Chandravanshi
|95
|Ghosi
|Shri Rituraj Kumar
|96
|Nabinagar
|Shri Chetan Anand
|97
|Rafiganj
|Shri Pramod Kumar Singh
|98
|Belaganj
|Smt Manorama Devi
|99
|Nawada
|Smt Vibha Devi
|100
|Jhajha
|Shri Damodar Rawat
|101
|Chakai
|Shri Sumit Kumar Singh