तेजस्वी यादव को ‘राजनीतिक शिकार’ बना रही सरकार, सीबीआई एक्शन के बाद जदयू ने लगाया बड़ा आरोप

जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने नौकरी के बदले भूखंड घोटाला मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के बाद आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजद नेता को ‘राजनीतिक शिकार’ बना रही है.

जदयू अध्यक्ष ने दावा किया कि इस मामले में सीबीआई का दूसरा आरोपपत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ बिना किसी सबूत के दायर किया गया. (PTI Photo)

जनता दल-यूनाइटेड यानी जदयू (JD-U) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नौकरी के बदले भूखंड घोटाला मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy CM Tejashwi Yadav) और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद नेता (RJD) को ‘राजनीतिक शिकार’ बना रही है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंगलवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि इस मामले में सीबीआई का दूसरा आरोपपत्र तेजस्वी यादव के खिलाफ बिना किसी सबूत के दायर किया गया. सीबीआई ने पहले कहा था कि इसमें उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. लेकिन जब अगस्त 2022 में राजद और जदयू और अन्य दलों के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन सरकार बनाई गई तो केंद्र सरकार ने अपने ‘तोते’ (सीबीआई) और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपमुख्यमंत्री के खिलाफ का इस्तेमाल शुरू कर दिया. बीते दिन तेजस्वी यादव के खिलाफ CBI ने आरोप पत्र किया दायर सीबीआई ने सोमवार को नई दिल्ली की एक सक्षम अदालत में नौकरी के बदले भूखंड घोटाला मामले में तेजस्वी यादव, उनके पिता एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और मां एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. यह, इस मामले में दूसरा आरोप पत्र है. इसमें 14 अन्य लोगों के भी नाम हैं. सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि दूसरा आरोपपत्र इसलिए दायर किया गया क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल होने तक आरोपियों की कथित भूमिका की जांच पूरी नहीं हो सकी थी. Also Read: Repeat of Maharashtra in Bihar? बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेल करना चाहती है बीजेपी, नीतीश के मंत्री का बड़ा आरोप भाजपा विरोधी नेताओं के पीछे जाती है CBI: जदयू आरोप ललन सिंह ने आरोप लगाया कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सीबीआई केवल उन लोगों के पीछे जाती है जो भाजपा के विरोधी हैं. हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक के बाद एक सार्वजनिक सभा के दौरान कहा था कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी या राकांपा के नेता 70,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हैं और इस बयान के ठीक 5 दिन बाद जब एनसीपी नेता भाजपा के अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गए तो पीएम मोदी के लिए सब कुछ ठीक हो गया. वह आसानी से भ्रष्ट एनसीपी नेताओं को भूल गए उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा की वॉशिंग मशीन ने महाराष्ट्र में अपना काम फिर से शुरू कर दिया है. केंद्र द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है.ललन सिंह ने कहा कि इस तरह की राजनीतिक साजिश से देश में विपक्षी एकता ही मजबूत होगी. तेजस्वी सीबीआई या भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस कृत्य से डरने वाले नहीं हैं. मतदाता मोदी सरकार के इन सभी अलोकतांत्रिक कृत्यों को समझते हैं. लोग 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को करारा जवाब देंगे.