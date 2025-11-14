बिहार में रिकॉर्ड मतदान, पीएम मोदी की रैलियों वाले क्षेत्रों में हुई थी सर्वाधिक भागीदारी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव इस सप्ताह समाप्त हुए, जिसमें रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं ने अपने मत डाले. दो चरणों में आयोजित इस चुनावी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने जोरदार चुनाव प्रचार किया. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अधिक रहा, जहां इन नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

प्रधानमंत्री ने बिहार चुनावी अभियान की शुरुआत समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक रैली से की थी. इसके बाद उन्होंने पूरे राज्य में कुल 14 रैलियों को संबोधित किया, साथ ही पटना में एक रोडशो भी किया — यह सभी कार्यक्रम एक महीने से भी कम समय में संपन्न हुए.

उन्होंने पिछले सप्ताह बेतिया में एक अंतिम चुनावी सभा के दौरान कहा, "मैंने अपना चुनावी अभियान भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के जन्मस्थान का दौरा करके शुरू किया था, और आज मैं इसे उस भूमि पर समाप्त कर रहा हूँ, जहाँ बापू गांधी महात्मा बन गए थे.”

रिकॉर्ड तोड़ मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव में 38 जिलों में 7.4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाले. इस चुनाव में कुल 2,616 उम्मीदवार खड़े थे. चुनाव के दूसरे चरण में 68.76% लोगों ने वोट डाला — यह राज्य के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है. पहले चरण में 65.06% वोटिंग हुई थी. दोनों चरणों का औसत मतदान 66.91% रहा. निर्वाचन आयोग के अनुसार, यह 1951 के बाद से सबसे ज्यादा मतदान है.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्साहित होकर कहा, “आज मतदाताओं ने स्वतंत्र भारत में भी इतिहास रचा है. उन्होंने 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सबसे ज्यादा 66.9% वोट डाले. महिलाओं ने निर्वाचन आयोग में पूरा भरोसा दिखाया, जिससे सबसे अधिक 71% मतदान हुआ. बिहार में ये पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव पूरे भारत के लिए एक उदाहरण बन गए हैं. निर्वाचन आयोग हमेशा अपने मतदाताओं के साथ खड़ा रहा है, वो आज भी मतदाताओं के साथ है और भविष्य में भी रहेगा.”

रैलियों के बाद बढ़ा मतदान?

निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि जिन सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने प्रचार किया, वहां दो चरणों के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा.

मोदी ने अपने बिहार अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से की. उन्होंने समाजवादी नेता और भारत रत्न ‘जननायक’ कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी, उनके पैतृक गांव का दौरा किया और दिवंगत नेता के परिवार से मिले. इसके बाद उन्होंने समस्तीपुर और बेगूसराय में दो चुनावी रैलियों को संबोधित किया. समस्तीपुर में मतदान प्रतिशत 71.74% रहा, जबकि बेगूसराय में 69.87% लोगों ने वोट डाला.

आगे की रैलियों में भी यही रुझान देखा गया:

समस्तीपुर – 71.74% मतदान

बेगूसराय – 69.87% मतदान

भागलपुर – 67.75% मतदान

अररिया – 70.62% मतदान

भबुआ (कैमूर) – 68.57% मतदान

औरंगाबाद – 65.47% मतदान

बेतिया (पश्चिम चंपारण) – 71.38% मतदान

सीतामढ़ी – 67.21% मतदान

कटिहार – 79.10% मतदान

सहरसा – 69.38% मतदान

