Bihar Election Exit Poll Results 2025 LIVE: NDA को 121 से 141 और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें मिलने का अनुमान - एक्सिस माई इंडिया

Bihar Chunav Exit Poll Results 2025 Live Updates: बिहार में क्या एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए सरकार की कमान संभालेंगे या इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बनेगी? इस सवाल का पक्का जवाब तो 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही मिलेगा, लेकिन एग्जिट पोल के जरिये मतदाताओं के रुझान का अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है. मंगलवार को मतदान खत्म होने के फौरन बाद कई एग्जिट पोल्स ने अपने आंकड़े जारी कर दिए, जिनमें एनडीए की सरकार बनने का दावा किया गया है. एक्सिस माई इंडिया (Axis My India) ने भी एनडीए की जीत का ही अनुमान लगाया है.

नीचे टेबल में इन सभी एग्जिट पोल्स के आंकड़े अपडेट किए जा रहे हैं, जिससे आपको एक ही जगह पर तमाम अनुमान देखने को मिल जाएंगे.

एग्जिट पोल का नाम एनडीए (NDA) महागठबंधन (MGB) जन सुराज (Jan Suraj) अन्य (Others) C-Voter to be announced to be announced to be announced to be announced Jan Ki Baat to be announced to be announced to be announced to be announced Patriotic Voter to be announced to be announced to be announced to be announced IPSOS exit poll to be announced to be announced to be announced to be announced Today’s Chanakya to be announced to be announced to be announced to be announced Axis My India 121-141 98-118 0-2 1-7 Dainik Bhaskar 145-160 73-91 0 – People’s Pulse 133–159 75-101 0-5 2-8 Chankanya Starat. 130-138 100-108 0 0 People’s Insight 133-148 87-102 0-2 0 P-Marq 142-162 80-98 1-4 0-3 DV Research 137-152 83-98 2-4 1-8 JVC exit polls 142 95 1 5 Matrize 147-167 70-90 – – Poll of Polls

148.3

88.5

2.25

4



एग्जिट पोल कराने वाली तमाम एजेंसियां इन रुझानों से जनता के फैसले का अंदाजा लगाने की कोशिश करती हैं, जनता के फैसले का सही आंकड़ा तो 14 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाने के बाद ही सामने आएगा.

Bihar Election Exit Poll Results 2025 Live Updates: वोटरों में खासा उत्साह

फिलहाल 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए आज अंतिम चरण की वोटिंग के दौरान भारी उत्साह देखने को मिला. बिहार में विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं. जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 है. 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA ने 125 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता हासिल की थी. इसमें BJP को 74 सीटें मिली थीं, जबकि JD(U) की 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. जीतनराम मांझी की पार्टी HAM के खाते में 4 सीटें आई थीं. कड़े मुकाबले में महागठबंधन में शामिल दलों को कुल 110 सीटें मिली थीं, जिसमें RJD को सबसे ज्यादा 75 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी. इसके बाद कांग्रेस को 19, CPI-ML को 12 सीटें मिली थीं. वहीं CPI और CPM के खाते में 2-2 सीटें आई थीं.