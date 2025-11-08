Bihar Assembly Elections 2025 LIVE: केंद्र सरकार, EC पर प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, कहा - वोट चोरी में मोदी-शाह के साथ चुनाव आयोग भी

Bihar Assembly Elections 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक ओर जहां ऐतिहासिक मतदान हुआ, वहीं दूसरी ओर ईवीएम से जुड़ी गड़बड़ियों के आरोपों ने सियासी माहौल गरमा दिया है. पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने कथित रूप से मतदान के दौरान ईवीएम की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर साझा कीं.

अधिकारियों के अनुसार, ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण जिलों में दर्ज किए गए हैं, जहां गुरुवार को पहले चरण के तहत मतदान हुआ. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता शामिल थे.

पहले फेज में हुआ रिकॉर्ड 65.08% मतदान

इसी बीच, चुनाव आयोग (EC) ने कहा कि पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और बिहार के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा 65.08% मतदान दर्ज किया गया. आयोग ने इसे “लोकतांत्रिक उत्साह का शानदार उदाहरण” बताया.

हालांकि, मतदान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बिहार से आ रही रिपोर्टें “वोट चोरी” के सबूत मजबूत करती हैं. राहुल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों पर “लोकतंत्र की हत्या” का आरोप लगाते हुए कहा कि “ये संविधान के खिलाफ सबसे बड़ा छल कर रहे हैं.”

राहुल के इन बयानों के बाद विपक्षी दलों में ईवीएम की पारदर्शिता और चुनावी निष्पक्षता को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है. वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि सभी ईवीएम सुरक्षित थीं और मतदान पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ.

मंगलवार 11 नवंबर को होगी अंतिम फेज की वोटिंग

अब जब बिहार दूसरे चरण के मतदान की तैयारी कर रहा है, 11 नवंबर को होने वाले वोटिंग और 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हैं.

रविवार शाम थम जाएगा चुनावी शोर

बिहार विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. रविवार शाम को दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के प्रचार का शोर थम जाएगा. उससे पहले सियासी दलों ने आज यानी शनिवार को अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. राज्यभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव सहित कई दिग्गज नेता मैदान में हैं और मतदाताओं से आखिरी अपील कर रहे हैं.

आखिरी चरण में बिहार विधानसभा की बची 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गयाजी, मधुबनी, सीतामढ़ी, रोहतास, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका किसनगंज, अररिया, सुपौल और शिवहर जैसे जिले शामिल हैं. इन इलाकों में सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का माना जा रहा है.