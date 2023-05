Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट एक्शन में नजर आ रहा है. कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार को बिलकिस बानो मामले में जवाबतलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों रिहाई से संबंधित फाइलें नहीं दिखाने पर सरकारों से सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध काफी “भयावह” था और सरकार को इसकी गंभीरता पर गौर करना जरूरी था. कोर्ट ने इससे पहले भी सरकार से दोषियों के रिहाई के पीछे का कारण बताने को कहा था. लाइव लॉ ने अपने एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी.

दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली 27 मार्च की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार को अपराध की गंभीरता पर विचार करना चाहिए था. इस बीच, केंद्र और गुजरात सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि वे उसके 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं, जिसमें दोषियों को छूट देने की मूल फाइलों के साथ तैयार रहने को कहा गया है. पीठ अब इस मामले की सुनवाई 2 मई को करेगी और गुजरात सरकार द्वारा दाखिल की जाने वाली प्रस्तावित पुनर्विचार याचिका पर भी फैसला करेगी.

सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार राज्य के फैसले से सहमत है, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है. पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपना दिमाग लगाया और किस आधार पर उसने दोषियों को रिहा किया? शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि ये घटना बिलकिस बानो से साथ हुई है, कल ये घटना आपके और हमारे साथ भी हो सकती है.

"Delaying tactic on the part of Central, Gujarat govts. They were clearly in contempt as they didn't produce the files (regarding remission)": TMC MP Mahua Moitra who challenged releasing of 11 men, by Gujarat govt, convicted of rape & murder in Bilkis Bano case pic.twitter.com/0if0WtOnr5— ANI (@ANI) April 18, 2023