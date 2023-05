दिल्ली हज कमेटी को नोटिस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल पर लगाया हज हाउस खाली कराने की साजिश का आरोप

BJP Minority Morcha Holds Protest Against ‘Vacation Notice’ to Delhi Haj Committee For Not Paying Rent: दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा (Delhi BJP Minority Morcha) के नेताओं ने किराया नहीं देने पर दिल्ली हज समिति (Delhi Haj Committee) को परिसर खाली करने के कथित नोटिस के खिलाफ सोमवार को यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के आवास के नजदीक प्रदर्शन किया. भाजपा नेता और दिल्ली राज्य हज कमिटी (Delhi State Haj Committee) के अध्यक्ष कौसर जहां ने पहले दावा किया था कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड यानी दिल्ली अर्बल शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (Delhi Urban Shelter Improvement Board-DUSIB) से किराए पर लिए गए अपने परिसर को खाली करने के लिए निकाय को एक नोटिस मिला था. उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अगुवाई वाली सरकार पर हज कमिटी को परेशान करने का भी आरोप लगाया था.

DUSIB ने दिल्ली राज्य हज कमिटी को भेजी थी नोटिस

दिल्ली अर्बल शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB) ने दिल्ली राज्य हज कमिटी को नोटिस भेजकर तुर्कमान गेट स्थित हज मंजिल पर एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया होने के चलते परिसर खाली करने को कहा था. प्रदर्शनकारियों में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी आतिफ रशीद, सह प्रभारी इमप्रीत सिंह बख्शी और दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहम्मद हारून शामिल थे. बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि रमजान के महीने में हज समिति को कार्यालय खाली करने के लिए जारी किया गया नोटिस आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार का अपवित्र कदम है.

State Minority Morcha demonstrated at CM residence against Office Vacation Notice to the Delhi Haj Committee. @RamvirBidhuri pic.twitter.com/Y9D0mvTdUG— BJP Delhi (@BJP4Delhi) April 10, 2023

