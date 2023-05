सोनिया गांधी को ‘विषकन्या’ कहे जाने पर भड़की कांग्रेस, आपत्तिजनक बयान देने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने सोनिया गांधी को ‘विषकन्या’ कहा तो कांग्रेस बोली, चुनाव में हार सामने देखकर बिगड़ा बीजेपी नेताओं का मानसिक संतुलन

कांग्रेस ने सोनिया गांधी को ‘विषकन्या’ कहने वाले बीजेपी विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. (File Photo)