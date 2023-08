बीजेपी विधायक के बेटे पर युवक को गोली मारने का आरोप, कांग्रेस ने कहा- MP में थम नहीं रहा आदिवासियों पर अत्याचार

पुलिस ने बताया कि आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य का बेटा है.

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी विधायक के बेटे ने मामूली विवाद पर 34 साल के एक आदिवासी शख्स को कथित तौर पर गोली मारकर घायल कर दिया. (Representative Image: Pixabay)

मध्यप्रदेश के आदिवासियों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा. पेशाब कांड के बाद अब एमपी के सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी विधायक के बेटे ने मामूली विवाद पर 34 साल के एक आदिवासी शख्स को कथित तौर पर गोली मारकर घायल कर दिया. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी एक अन्य मामले में फिलहाल जमानत पर है. मध्यप्रदेश में यह घटना गुरूवार शाम करीब 6 बजे हुई. इस पर कांग्रेस ने राज्य की सत्ताधारी पार्टी को घेरते हुए कहा कि आदिवासियों के अलावा और कोई होता तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घड़ियाली आंसू बहाने लगते. कोई और होता तो घड़ियाली आंसू बहाने लगते सीएम चौहान: दिग्विजय सिंह मध्यप्रदेश में गुरूवार को बीजेपी विधायक के बेटे द्वारा कथित तौर पर आदिवासी शख्स के उपर गोली चलाने की घटना के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. मामले पर सवाल उठाते हुए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि एमपी में भाजपा विधायक का बेटा खुलेआम आदिवासियों को गोली मार रहा है और बीजेपी की सरकार उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रही है?. इसी ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई और होता तो राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान घड़ियाली आंसू बहाने लगते. दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि MP में आदिवासियों पर अत्याचार जारी है. भाजपा विधायक के बेटे आदिवासियों पर गोली चला रहे हैं. कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ट्वीट. (Screenshot/@digvijaya_28) इन धाराओं में है मामला दर्ज मोरबा पुलिस थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने बताया कि घटना के बाद 40 साल की उम्र के विवेकानंद वैश्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी सिंगरौली विधानसभा सीट के भाजपा विधायक राम लल्लू वैश्य का बेटा है. परिहार ने बताया कि शुरूआत में आरोपी विवेकानंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (प्रतिबंधित हथियार रखना या ले जाना) और 27 (हथियार रखना) के तहत मोरबा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया. Also Read: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा असर, क्या अब संसद में होगी राहुल गांधी की वापसी? उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जांच के बाद आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ भादंसं की धारा 34 (सामान्य इरादा), 294 (अश्लील शब्द और कृत्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) की और धाराएं भी जोड़ी गईं. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि विवेकानंद फिलहाल एक अन्य मामले में जमानत पर बाहर है, जिसमें उसने पिछले साल जुलाई में एक वन रक्षक के साथ मारपीट की थी और उस पर गोली चला दी थी.