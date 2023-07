BJP Organisational rejig : बीजेपी ने चार राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष, सुनील जाखड़ को पंजाब और बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान

BJP Organisational rejig : जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष बनाया है.

BJP Big Organisational Changes: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संगठन में कई बड़े बदलावों का एलान किया है. (Photo shared on Twitter by @JPNadda)