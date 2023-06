Congress attacks Modi Govt : कांग्रेस ने कहा-अब बेटी डराओ, बृजभूषण बचाओ है बीजेपी का नारा, दिल्ली पुलिस के रवैये पर उठाए गंभीर सवाल

Wrestlers’ case against BJP MP: कांग्रेस ने बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को POCSO केस में क्लीन चिट दिए जाने के मसले पर सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है.

30 मई 2023 की इस तस्वीर में ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक अन्य महिला पहलवानों के साथ हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठी नजर आ रही हैं. देश की कई महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. (File Photo : AP)