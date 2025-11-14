scorecardresearch
देश

अपनी पहली चुनावी परीक्षा में क्या जन सुराज बिहार का नया किंगमेकर बनेगा? देखिये क्या कहते हैं आंकड़े

जन सुराज पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा लेकिन शुरुआती रुझानों और एग्ज़िट पोल में पार्टी लगभग सभी सीटों पर पीछे चल रही है. अधिकांश सर्वेक्षणों ने JSP को 0–5 सीटें दीं, जबकि प्रमुख सीटों पर उसके उम्मीदवार NDA और महागठबंधन प्रत्याशियों से पिछड़ते दिखे.

Written byAnwesha Sharma

author-image
Anwesha Sharma
New Update
Jan Suraj Praty Leader Prashant Kishore

क्या जन सुराज बदलेगा बिहार की राजनीति? शुरुआती नतीजों ने क्या दिखाया.

Bihar Election 2025:जन सुराज पार्टी ने इस महीने अपने पहले विधानसभा चुनाव में मैदान संभाला, जिसमें 200 से अधिक उम्मीदवारों ने किस्मत आज़माई. चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) द्वारा स्थापित इस नई राजनीतिक पार्टी ने शुरुआत में बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी. हालाँकि, नामांकन प्रक्रिया के दौरान दलबदल, ‘ज़बरन’ नामांकन वापसी और अन्य चुनौतियों के चलते पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या थोड़ी कम जरूर हो गई.

प्रारंभिक रुझानों में जन सुराज पार्टी को बेहद सीमित सफलता मिलती दिखाई दी. सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्षी महागठबंधन से काफ़ी पीछे चलते हुए पार्टी केवल तीन सीटों पर ही आगे चल रही थी. सीएनएन न्यूज़18 के संकलित आंकड़ों के अनुसार जन सुराज पार्टी 238 में से केवल दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, जबकि एबीपी न्यूज़ के रुझानों में पार्टी तीन सीटों पर आगे दिखाई दी.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों ने थोड़ा अलग रुझान दिखाया — संकेत मिल रहे थे कि जन सुराज पार्टी (JSP) के दो उम्मीदवार संभावित विजेताओं से पीछे चल रहे हैं. यह स्पष्ट नहीं था कि यह जानकारी बिल्कुल ताज़ा रुझानों को दर्शा रही थी या नहीं.

मरहौरा सीट पर जन सुराज उम्मीदवार नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह, राजद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार राय से पीछे चल रहे थे. इसी तरह, सुगौली सीट पर पार्टी के एक अन्य नेता अजय कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ बाबलू गुप्ता से पिछड़ रहे थे.

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी ताज़ा डेटा ने रुझानों की तस्वीर बदल दी है. वेबसाइट के अनुसार जन सुराज पार्टी (JSP) के दो उम्मीदवार अब अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे चल रहे हैं, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये आंकड़े सबसे नवीनतम अपडेट को दर्शाते हैं या नहीं.

मरहौरा सीट पर JSP उम्मीदवार नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह राजद उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय से पिछड़ रहे हैं. वहीं सुगौली में पार्टी के उम्मीदवार अजय कुमार झा लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता से पीछे हो गए हैं.

एग्ज़िट पोल ने पहले ही जताई थी जन सुराज की कमजोर स्थिति

अधिकांश एग्ज़िट पोल ने जन सुराज पार्टी (JSP) के लिए इसी तरह के नतीजों का अनुमान लगाया था. सर्वेक्षणों में पार्टी को अधिकतमपाँच सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी जो उसकी उम्मीदों से काफी कम है.

इसी बीच, प्रशांत किशोर लगातार यह दावा करते रहे कि बिहार की जनता धर्म और जाति की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगी और “अच्छे समाज” की मजबूत नींव रखने के लिए सोच-समझकर मतदान करेगी.

एग्ज़िट पोल में जन सुराज के लिए निराशाजनक अनुमान

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी विभिन्न एग्ज़िट पोल में जन सुराज पार्टी (JSP) के लिए बेहद सीमित समर्थन का अनुमान लगाया गया. अलग-अलग सर्वेक्षणों में पार्टी को 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है.

People’s Pulse सर्वे ने NDA को 133–159 सीटें, महागठबंधन को 75–101 सीटें जबकि जन सुराज को 0–5 सीटें मिलने का अनुमान जताया.

People’s Insight सर्वे के अनुसार NDA को 133–148 सीटें, महागठबंधन को 87–102 सीटें, जन सुराज को 0–2 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों को 3–6 सीटें मिल सकती हैं.

JVC सर्वे ने भविष्यवाणी की कि NDA 135–150 सीटों, महागठबंधन 88–103 सीटों और जन सुराज 0–1 सीट पर सिमट सकता है.

वहीं DVC Research के सर्वे ने प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली पार्टी को 2–4 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया था.

