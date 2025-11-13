2015 और 2020 की तरह क्या बिहार में फिर जीत दर्ज करेगा नीतीश कुमार का गठबंधन?

Bihar election 2025 results: बिहार विधानसभा चुनाव पिछले दो बार काफी प्रतिस्पर्धी रहे हैं, यहां तक कि दोनों बार एग्जिट पोल भी सही तस्वीर पेश करने में संघर्ष करते रहे. इस साल भी मुकाबला ज़बरदस्त रहा. प्रचार, वादे, तंज और दावे सभी सामने आए. गठबंधन बड़े थे, और दांव भी उतने ही बड़े थे. यह परीक्षण था कि सत्ता में रहे एनडीए अपनी शासन क्षमता और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता साबित कर सकेगा या नहीं. और महागठबंधन के लिए यह अपने अस्तित्व की लड़ाई थी.

मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में हुआ और राज्य ने 66.91% मतदान प्रतिशत दर्ज कर खुद को ही एक नया रिकॉर्ड दे दिया. दिलचस्प बात यह है कि दोनों चरणों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही.

चुनाव के बाद एग्जिट पोल आए. अधिकतर एग्जिट पोल ने एनडीए को स्पष्ट बढ़त दी और महागठबंधन को निराशा. फिर भी, असली इंतजार 14 नवंबर का है, जब चुनाव आयोग (ECI) वोटों की गिनती करेगा. परिणामों का इंतजार करते हुए आइए देखें कि 2020 और 2015 के चुनाव परिणाम क्या रहे थे.

बिहार चुनाव परिणाम 2020

पिछला चुनाव बहुत रोमांचक था। सभी एग्जिट पोल ने महागठबंधन की जीत बताई थी. गिनती शुरू होने पर और जब तक असली नतीजे साफ नहीं हुए थे तब तक लग भी ऐसा ही रहा था. बाद में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि महागठबंधन केवल 110 सीटों पर सिमट गया था.

गठबंधन/पार्टी जीती सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 125 भारतीय जनता पार्टी (BJP) 74 जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) 43 महागठबंधन (MGB) 110 राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 75 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 19 अन्य (AIMIM, स्वतंत्र, वामपंथी सहित) 8

एनडीए ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा गया, भले ही JD(U) के खराब प्रदर्शन के कारण उन्होंने खुद मुख्यमंत्री बनने में अनिच्छा जताई थी.

बिहार चुनाव परिणाम 2015

उस समय भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज जैसी शक्तिशाली नहीं थी. 2025 के चुनाव में BJP ने उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा जितनी JD(U) ने यानी 101 सीटों पर. इसके अलावा उस समय एनडीए में नीतीश कुमार शामिल नहीं थे.

नीतीश कुमार 2014 में बीजेपी से अलग हो गए थे, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया. इसके अलावा, लोकसभा चुनाव 2014 में JD(U) के खराब प्रदर्शन के कारण कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था.

लेकिन नवंबर में स्थिति बदल गई और JD(U)+RJD ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की, उन्हें कुल 178 सीटें मिलीं.

गठबंधन/पार्टी जीती सीटें महागठबंधन (JD(U) के साथ) 178 राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 80 जनता दल (यूनाइटेड) (JD(U)) 71 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) 27 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 59 भारतीय जनता पार्टी (BJP) 53

दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही बार उस पक्ष ने जीत हासिल की जिसमें नीतीश कुमार शामिल थे. क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? सबकी नजरें 14 नवंबर पर हैं.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.