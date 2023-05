Char Dham Yatra 2023: केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक बंद, भारी बारिश ने तीर्थयात्रियों की बढ़ाई मुसीबत

ऋषिकेश और हरिद्वार में लगातार तेज बारिश के कारण उत्तराखंड सरकार ने रविवार को केदारनाथ धाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दी है.

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम की यात्रा के तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे मौसम का मिजाज देखकर संभलकर यात्रा प्रारंभ करने पर विचार करें.