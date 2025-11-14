Chhapra Chunav Results 2025 | Chhapra se Kaun Jita : भाजपा की छोटी कुमारी ने राजद के खेसारी लाल यादव पर बनाई बढ़त

Chhapra Bihar se Kaun Jita 2025 ka Chunav :छपरा विधानसभा क्षेत्र 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में सुर्खियों में है. सारण जिले की यह सीट हमेशा से राजनीतिक मायने रखती रही है और इस बार का मुकाबला भी कोई अलग नहीं है. मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच है. वर्तमान रुझानों के मुताबिक भाजपा का उम्मीदवार थोड़ी बढ़त के साथ आगे चल रहा है. लेकिन छपरा की राजनीति में कभी कुछ भी तय नहीं होता. वोटर्स की पसंद, स्थानीय मुद्दे और चुनावी रणनीतियाँ अंतिम नतीजे तय करेंगी.

Also Read: Bihar Vidhan Sabha Chunav Results 2025 Live Update : बीजेपी 91, जेडीयू 83 - नीतीश फिर बनेंगे सीएम या किसी और को मिलेगा मौका?

Advertisment

छपरा विधानसभा सीट पर हाई-स्टेक मुकाबले में दसवें राउंड की वोट काउंटिंग पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की छोटी कुमारी ने अपनी बढ़त और मजबूत कर ली है. उन्होंने अब तक 31,204 वोट हासिल किए हैं. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख उम्मीदवार खेसरी लाल यादव 29,513 वोटों के साथ पीछे हैं.

प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार जय प्रकाश सिंह 1,393 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. छपरा सीट सारण जिले में है. यह सामान्य (जनरल) श्रेणी की विधानसभा सीट है और सारण लोकसभा सीट का भी एक अहम हिस्सा है.

यह सीट पहले लगातार दो बार भाजपा के पास रही है. इसे डॉ. C N गुप्ता ने संभाला था, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD के उम्मीदवार रणधीर कुमार सिंह को हराकर सीट अपने नाम की थी.

Also Read: Bihar Chunav Winners and Losers : NDA 17 : MGB 3, बिहार चुनाव में जीतने और हारने वालों की फुल लिस्ट

मतदाताओं की भूमिका और निर्णायक समुदाय

इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.89 लाख से 3.40 लाख वोटर हैं. ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र राजपूत और यादव समुदायों से प्रभावित रहा है, लेकिन वर्तमान में वैश्य समुदाय (लगभग 65,000 वोटर) सबसे बड़ा समुदाय बन चुका है और चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है.

यह चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है, और शुरुआती रुझान यह दिखा रहे हैं कि मुकाबला कड़ा और बराबरी का है. वोटों की गिनती जारी है, और अंतिम परिणाम यह तय करेगा कि भाजपा अपनी पकड़ बनाए रख पाती है या RJD के उम्मीदवार की सेलिब्रिटी अपील चुनाव का रुख बदल देती है.

Also Read: Bihar NDA Victory : बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत के 5 बड़े कारण, क्या महिलाओं को 10,000 रुपये की मदद बनी गेमचेंजर

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.