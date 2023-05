केजरीवाल ने सुनाई चौथी पास राजा की कहानी, वायरल हो रहा विधानसभा में दिया भाषण

अरविंद केजरीवाल ने किस्सागोई के अंदाज में दिए गए भाषण में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सुनने वाले इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की पीएम मोदी पर निशाना साधने की कोशिश मान रहे हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में एक कहानी सुनाई – चौथी पास राजा की कहानी! किस्सागोई के अंदाज में मजे लेकर सुनाई गई उनकी ये कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. (Twitter/@AamAadmiParty/VideoScreenShots)

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में एक कहानी सुनाई – चौथी पास राजा की कहानी! किस्सागोई के अंदाज में मजे लेकर सुनाई गई उनकी ये कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. हैशटैग “#चौथी पास राजा” ट्विटर पर काफी देर तक ट्रेंड भी हो रहा था. अरविंद केजरीवाल ने अपनी कहानी में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो बातें कहीं, उन्हें सुनने वाले पीएम मोदी पर बिना नाम लिए निशाना साधने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं. इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल विधानसभा में भाषण देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा और डिग्री पर सवाल उठा चुके हैं. केजरीवाल ने सोमवार को विधानसभा में अपनी बात शुरू करते ही सबसे पहले ये बताया कि वे आज एक कहानी सुनाने जा रहे हैं. चौथी पास राजा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था: सीएम केजरीवाल केजरीवाल सदन में कहानी की शुरूआत कुछ ऐसे करते हुए कहते हैं कि एक महान देश में एक चौथी पास राजा था. जो बहुत अहंकारी था और उसे पैसे की बहुत हवस थी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी था. उससे अफ़सर अंग्रेज़ी में बोलकर किस-किस फाइल पर सिग्नेचर करवा ले जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था. इस दौरान सीएम केजरीवाल वजह भी बताते हैं कि और उस किस्सागोई के दौरान वह कहते हैं कि क्योंकि राजा अनपढ़ था, पूछता तो बेइज़्ज़ती होती. कहानी में आगे बताते हैं कि धीरे-धीरे चौथी पास राजा को अपने नाम से बुरा लगने लगा. तो उसने फ़र्ज़ी डिग्री बना ली! लोगों ने RTI डाली. जो RTI डालता उसपर ₹25,000 जुर्माना. चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जस्टिस जोसेफ और नागरत्ना ने खुद को किया अलग, अब दूसरी बेंच के पास जाएगा मामला नोटबंदी और कृषि कानून से देश को हुआ नुकसान: दिल्ली मुख्यमंत्री सीएम केजरीवाल अपनी कहानी में आगे बताते है कि कुछ लोगों ने चौथी पास राजा को आइडिया दिया- नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा. नोटबंदी लाने के बाद भ्रष्टाचार ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन देश 20 साल पीछे चला गया. इस दौरान दिल्ली के सीएम कहते हैं कि उस राजा ने कृषि कानून (Farm Laws) पास कर दिए तो किसान सड़कों पर आ गए, 750 मौत हो गई. उन्होंने विधानसभा को याद दिलाया कि चौथी पास राजा से पहले तुगलक (Tughlaq) राजा था वो भी ऐसे ही कुछ भी फ़ालतू करता था. सीएम केजरीवाल ने कहा कि चौथी पास राजा ने पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्त का सहयोग लिया और ठेके, कंपनियां समेत उसका तहखाना भर दिया. “नाम तेरा,‌ पैसा मेरा” तकनीक से अनपढ़ राजा ने अपने लालच और भ्रष्टाचार से महत्वकांक्षा पूरी की. #चौथी_पास_राजा ने पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने दोस्त का सहयोग लिया और ठेके, कंपनियां समेत उसका तहखाना भर दिया।"नाम तेरा,‌ पैसा मेरा" तकनीक से अनपढ़ राजा ने अपने लालच और भ्रष्टाचार से महत्वकांक्षा पूरी की।- CM @Arvindkejriwal pic.twitter.com/K0OLTtfKsp— AAP (@AamAadmiParty) April 17, 2023 दिल्ली विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में सदन के नेता केजरीवाल ने कहा कि चौथी पास राजा के आने के बाद गैस के दान 400 रुपये से 1100 रुपये तक पहुंच गए. पेट्रोल के दाम 71 रुपये से 97 रुपये, डीजल 47 रुपये से 90 रुपये, मिल्क 46 रुपये से 66 रुपये और तेल के दाम 90 रुपये से 214 रुपये तक पहुंच गए. ऐसे हालात में किसी ने राजा का कार्टून बनाया, नाम ग़लत लिया तो चौथी पास राजा ने उसे भी जेल में डाल दिया. पत्रकार, जज को जेल में डाल दिया. #चौथी_पास_राजा के आने के बाद -🔥Gas — ₹400 से ₹1100⛽Petrol — ₹71 से ₹97 🚘Diesel — ₹47 से ₹90 🥛Milk — ₹46 से ₹66🍲Oil — ₹90 से ₹214▪️किसी ने राजा का Cartoon बनाया, नाम ग़लत लिया, उसे भी जेल में डाल दिया▪️पत्रकार, जज को Jail में डाल दिया-CM @ArvindKejriwal pic.twitter.com/A8mF9UAXLr— AAP (@AamAadmiParty) April 17, 2023 ‘चौथी पास राजा’ कहानी सुनाने के पीछे की थीम बताते हुए आखिर में सीएम केजरीवाल ने कहा कि यदि देश में कुछ ठीक-ठाक ना हो और यदि देश की जनता महँगाई और गरीबी से जूझ रही हो तो सबसे पहले यह देखें कि देश का राजा अनपढ़ तो नहीं है. अगर देश का राजा अनपढ़ हुआ तो मान के चलिए वह कहावत सही होगी ‘अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा! Moral of the Story!यदि देश में कुछ ठीक-ठाक ना हो और यदि देश की जनता महँगाई और गरीबी से जूझ रही हो तो सबसे पहले यह देखें कि देश का राजा अनपढ़ तो नहीं है‼️अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा!—CM @ArvindKejriwal #चौथी_पास_राजा pic.twitter.com/QXBB5EiMUu— AAP (@AamAadmiParty) April 17, 2023 सोमवार को दिल्ली विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में सदन के नेता और देश की राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सुनाई गई पूरी कहानी नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक की मदद से देख और सुन सकते हैं. सीएम केजरीवाल से कथित दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सेंट्रल जांच एजेंसी CBI ने इसी रविवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की और अगले ही दिन दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सत्र में सदन में खड़े होकर उन्होंने ये कहानी सुनाई.