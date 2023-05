CM of Karnataka: मल्लिकार्जुन खड़गे चुनेंगे कर्नाटक में मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक ने प्रस्ताव किया पास

Who wil be the CM of Karnataka: कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच रविवार शाम को कांग्रेस विधायक दल (CLP) ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए अधिकृत किया गया. CLP की बैठक में AICC के महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल और तीन केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भाग लिया.

नेताओं ने की सिद्धारमैया और डीके से मुलाकात

224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को हुए चुनावों में कांग्रेस ने 135 सीटों के साथ जोरदार जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने 66 और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाले जनता दल (सेक्युलर) ने 19 सीटों पर जीत हासिल की. बैठक से पहले, नेताओं ने निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार के साथ मीटिंग की, जो संभावित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पारित सिद्धारमैया द्वारा पेश किए गए एक लाइन के प्रस्ताव के अनुसार, “कांग्रेस विधायक दल सर्वसम्मति से संकल्प करता है कि एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता नियुक्त करने का अधिकार है.”

बैठक में जनता को दिया गया धन्यवाद

मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम चुनने के लिए आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल सकते हैं. CLP की बैठक के बाद वेणुगोपाल ने कहा, “सभी विधायकों की राय लेने की यह प्रक्रिया आज रात ही पूरी हो जाएगी.” इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने ट्विटर पर कहा, “कर्नाटक में जल्द ही सत्ता संभालने वाली नई कांग्रेस सरकार संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी होगी.” शनिवार को परिणाम घोषित होने के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर्नाटक में सीएलपी नेता के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह और एआईसीसी के पूर्व महासचिव दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया. विधायक दल ने कर्नाटक के लोगों से किए गए पांच वादों को लागू करने का वादा करते हुए शिवकुमार द्वारा पेश किया गया एक और प्रस्ताव पारित किया और आगे कहा कि दक्षिणी राज्य में सीएलपी “पूरे दिल से 6.5 करोड़ कन्नडिगों के प्रति आभार” व्यक्त करता है, जिन्होंने हम पर अपना विश्वास जताया और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक जनादेश दिया.