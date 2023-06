Ramnath Goenka: सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामनाथ गोयनका मार्ग का किया उद्घाटन, क्या है खासियत

मार्च 2023 में नोएडा (NOIDA) गवर्निंग बॉडी ने 2.2 किलोमीटर लंबी रजनीगंधा/ सेक्टर 16 से लेकर सेक्टर 12/22 तक की सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग करने का फैसला लिया था.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने नोएडा दौरे के दौरान रामनाथ गोयनका मार्ग का उद्घाटन करेंगे. (FE Photo)