Wrestlers Protest: कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण से इस्तीफा मांगे पीएम मोदी, पहलवानों को मिले न्याय: कांग्रेस

WFI Sexual Harassment: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के अगुवाई वाली केंद्र सरकार का ‘बेटी बचाओ’ का नारा सिर्फ ढोंग है.

Wrestlers Protest: नई दिल्ली में गुरुवार को जंतर-मंतर पर WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक(फोटो : ANI)