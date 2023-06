Opposition attacks Modi govt : ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, खड़गे ने कहा-बीजेपी ने अपनाई तानाशाही की टूलकिट

Opposition attacks Modi govt: किसान नेता राकेश टिकैत ने Twitter ex-CEO जैक डोर्सी के आरोपों को सही बताते हुए कहा, आंदोलन के दौरान छोटे बच्चे भी जानते थे कि अगर किसानों का समर्थन किया तो खाते ब्लॉक हो जाएंगे.

Congress on Jack Dorsey’s allegations : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डैक डोर्सी के आरोपों के जवाब में दी गई सरकार की दलीलों पर तीखा पलटवार किया है. (File Photo)