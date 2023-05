Congress blames PM Modi of trying to protect both Adani and China: कांग्रेस पार्टी ने अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी – दोनों पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं. पार्टी ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप एक चीनी फर्म के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया है कि पीएम मोदी अडानी के साथ ही साथ चीन को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं. पीएम मोदी और अडानी ग्रुप पर यह सनसनीखेज आरोप कांग्रेस ने दिल्ली में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए.

चीनी फर्म अडानी के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल : कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि “अभी तक पता था कि केवल मोदी जी के ही चीन से मधुर संबंध हैं. लेकिन अब उनके दोस्त अडानी जी के बारे में भी खुलासा हुआ है.” कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया से कहा कि एक चीनी फर्म अडानी के कई प्रोजेक्ट्स में शामिल है और इनमें से कई प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं. कांग्रेस ने दावा किया कि अडानी ग्रुप इस तरह एक चीनी फर्म के साथ मिलकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कर रहा है, जो देश विरोधी गतिविधि है।

A Chinese firm is involved in a number of Adani projects, some of these projects are strategically important.This is an anti-national activity.अडानी एक चीनी फर्म के साथ मिलकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हस्तक्षेप कर रहा है।ये देश विरोधी गतिविधि है।: @SupriyaShrinate जी pic.twitter.com/PS85TfZfaB— Congress (@INCIndia) April 6, 2023

अडानी एंटरप्राइजेज के परिसर से चलती है चीनी फर्म : कांग्रेस

कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इस चीनी फर्म का नाम ‘PMC प्रोजेक्ट्स’ है और यह अडानी एंटरप्राइजेज के परिसर से ही चलती है. कांग्रेस के मुताबिक इस चीनी फर्म ‘PMC प्रोजेक्ट्स’ का मालिकाना हक एक चीनी नागरिक मॉरिस चांग के पास है. कांग्रेस का दावा है कि मॉरिस चांग के पिता चांग चुंग-लिंग गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के करीबी मित्र और बिजनेस पार्टनर हैं.

अडानी एंटरप्राइजेज के परिसर से चलने वाली चीनी फर्म 'PMC प्रोजेक्ट्स' का मालिकाना हक चीनी नागरिक मॉरिस चांग के पास है।मॉरिस चांग, चांग चुंग-लिंग के बेटे हैं।और चांग चुंग-लिंग, अडानी के भाई विनोद अडानी के अभिन्न मित्र और बिजनेस पार्टनर हैं।: @SupriyaShrinate जी pic.twitter.com/TT3jtczkct— Congress (@INCIndia) April 6, 2023

सिंगापुर में एक ही था चांग और विनोद अडानी का पता : कांग्रेस

कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया श्रीनेत के साथ मौजूद पार्टी के रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इंचार्ज अमिताभ दुबे ने कहा कि 2005 में चीनी नागरिक चांग चुंग-लिंग और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के सिंगापुर के घर का पता एक ही था. चांग चुंग-लिंग, अडानी वर्जीनिया के पूर्व चेयरमैन हैं और ये कंपनी (अडानी वर्जीनिया) विनोद अडानी की एक कंपनी की सब्सिडरी भी थी.

2005 में चीनी नागरिक चांग चुंग-लिंग और अडानी के भाई विनोद अडानी के सिंगापुर के घर का पता एक ही था।चांग चुंग-लिंग, अडानी वर्जीनिया के पूर्व चेयरमैन हैं और ये कंपनी (अडानी वर्जीनिया) विनोद अडानी की एक कंपनी की सब्सिडरी भी थी।: @dubeyamitabh जी pic.twitter.com/5PvTxBm5UU— Congress (@INCIndia) April 6, 2023

कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है चीनी कंपनी : कांग्रेस

कांग्रेस ने दावा किया है कि चीनी कंपनी PMC देश के जिन महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई है वे हैं :

मुंद्रा, दाहेज, हजीरा और कांडला पोर्ट: गुजरात

मोरमुगाओ पोर्ट: गोवा

विशाखापत्तनम पोर्ट: आंध्र प्रदेश

पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट: महाराष्ट्र

रोड-रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर: गुजरात

ये जानना जरूरी है कि चीनी कंपनी PMC देश के किन-किन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हुई है। • मुंद्रा, दाहेज, हजीरा और कांडला पोर्ट: गुजरात• मोरमुगाओ पोर्ट: गोवा• विशाखापत्तनम पोर्ट: आंध्र प्रदेश• पॉवर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट: महाराष्ट्र• रोड-रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर: गुजरात— Congress (@INCIndia) April 6, 2023

Also read : वरिष्ठ कांग्रेस नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल, कांग्रेस नेतृत्व पर किया तीखा हमला

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इन आरोपों के आधार पर बीजेपी और पीएम मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा, “बीजेपी ने अडानी को सीढ़ी नहीं चढ़ाई, लिफ्ट लगाकर सीधे दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया. 2014 में PM मोदी किसके प्लेन से निकले थे- अडानी, विदेशी दौरों पर कौन साथ गया- अडानी. अगर लूटने वाला अपराधी है तो लुटवाने वाला भी अपराधी है.”

BJP ने अडानी को सीढ़ी नहीं चढ़ाई, लिफ्ट लगाकर सीधे दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया।2014 में PM मोदी किसके प्लेन से निकले थे- अडानी, विदेशी दौरों पर कौन साथ गया- अडानी।अगर लूटने वाला अपराधी है तो लुटवाने वाला भी अपराधी है।: @pramodtiwari700 जीपूरा वीडियो: https://t.co/gtHAfykKdb pic.twitter.com/8AIrrxqepA— Congress (@INCIndia) April 6, 2023

Also read : RBI ने रेट हाइक पर सिर्फ लगाया पॉज, फिर बढ़ सकते हैं रेट, निवेशकों के लिए क्या हैं इसके मायने?

अडानी ग्रुप की प्रतिक्रिया का इंतजार

कांग्रेस और उसके नेता पीएम मोदी पर अडानी ग्रुप को बढ़ावा देने के आरोप काफी दिनों से लगा रहे हैं. हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से विपक्ष ने अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच जेपीसी से कराने की मांग संसद में भी उठाई है. लेकिन गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, वे वाकई हैरान करने वाले हैं. यह खबर लिखे जाने तक कांग्रेस के इन आरोपों के बारे में अडानी ग्रुप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी.