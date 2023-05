Wrestlers Protest: महिला खिलाड़ियों के समर्थन में उतरीं प्रियंका, सरकार पर लगाया बृजभूषण को बचाने का आरोप

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक बाहुबली और माफिया के सामने नतमस्तक हो गई है. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि सरकार बृजभूषण शरण सिंह को बचा रही है.

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाना चाहिए. (Photo:PTI)