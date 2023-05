Corona Virus Update: पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14 की मौत, देशभर में 5,880 नए मामले

Corona Virus: दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 4-4 और गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक-एक मरीज की मौत होने के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,979 हो गई.

Covid-19 Update: भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,880 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,62,496 हो गई है.

India Logs 5,880 New Coronavirus Cases; 14 Deaths: भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 5,880 नए मामले आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,62,496 हो गई है. वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 35,199 पर पहुंच गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में 4-4 और गुजरात, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक-एक मरीज की मौत होने के बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,979 हो गई. साथ ही संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुन: मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में दो नाम और जोड़े हैं. Corona Virus: 98.73% मरीज हो रहे ठीक आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 35,199 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 0.8 फीसदी है. मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.73 फीसदी है. देश में संक्रमण की दैनिक दर 6.91 फीसदी और साप्ताहिक दर 3.67 फीसदी है. अभी तक कुल 4,41,96,318 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19 फीसदी है. कोरोना के खिलाफ 220.66 करोड़ लग चुके हैं वैक्सीन के डोज स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, भारत में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 220.66 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी हैं. गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी. संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे. देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले एक करोड़ से अधिक हो गए थे. 4 मई 2021 को संक्रमितों की संख्या दो करोड़ और 23 जून 2021 को तीन करोड़ के पार पहुंच गई थी. पिछले साल 25 जनवरी को संक्रमण के कुल मामले 4 करोड़ के पार चले गए थे.