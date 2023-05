Coronavirus Update: कोरोना की डराने वाली रफ्तार, एक दिन में 5300 नए केस दर्ज

Coronavirus Update: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में 5,300 से अधिक नए कोविड -19 मामले देखने को मिले हैं. इसके साथ ही कोविड के डेली टैली में करीब 1000 मामलों की बढ़ोतरी हुई है.

This comes amid rising cases of COVID-19 in various parts of the country. (File)

Coronavirus Update: देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखी जा रही है. मंत्रालय के तरफ से लोगों को कोविड संबंधित सभी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटों में 5,300 से अधिक नए कोविड -19 मामले देखने को मिले हैं. इसके साथ ही कोविड के डेली टैली में करीब 1000 मामलों की बढ़ोतरी हुई है. देश के एक्टिव कोविड-19 केसलोड में भी 2,400 मामलों का इजाफा हुआ है. सभी भारतीय राज्यों में, केरल में सबसे अधिक एक्टिव कोविड मामले हैं. ताजा आकड़ों के अनुसार केरल में 8,229 और महाराष्ट्र में 3,874 एक्टिव केसेस हैं. बढ़ते मामले के पीछे XBB.1.16 वैरिएंट का हाथ आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने पिछले 24 घंटों में छह मौतें दर्ज की हैं, जिससे कोविड से हुए कुल मौतों की संख्या 5,30,929 हो गई है. हालांकि, एक दिन में कुल 2,826 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जो अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है. कोविड मामलों की वृद्धि में सबसे बड़ा हाथ इसके नए XBB.1.16 वैरिएंट का है. हालांकि, वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में लोगों ने हाइब्रिड इम्युनिटी (टीकाकरण और प्राकृतिक संक्रमण के कारण) विकसित कर ली है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है. हालांकि सभी को सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. सरकार ने दी यह सलाह वर्तमान कोविड-19 वैरिएंट से लोग अस्पताल में लोग उतना भर्ती नहीं होंगे. हालांकि, सरकार ने लोगों को सुझाव दिया है कि भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनें और टीकाकरण की खुराक पूरी करें, अगर अभी तक नहीं किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को संक्रमण को रोकने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने राज्य सरकारों को माइक्रो लेवल (जिला और उप-जिलों) पर कोविड-19 की स्थिति की जांच करने और प्रभावी रेगुलेशन सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन पर भी जोर दिया है. दुनिया के 15 सबसे कम उम्र के बिलिनीयर, किसी की उम्र 19 तो कोई 21 साल में अरबों का मालिक, तस्वीरों में झलकियां दिल्ली है तैयार इस बीच, दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को जनता को आश्वासन दिया कि एमसीडी दिल्ली में किसी भी कोविड संबंधी स्थिति को संभालने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सभी एमसीडी अस्पतालों में आरक्षित बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर सहित पूरी तरह से कोविड-19 सुविधाएं हैं. इसके अलावा, अस्पताल आरटी-पीसीआर और एंटीजन परीक्षण प्रदान करने के लिए भी तैयार है.