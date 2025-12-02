VIP number plate reauction: क्यों भारत की 1.17 करोड़ वाली VIP नंबर प्लेट दोबारा नीलामी में जा रही है?

India’s VIP Vehicle Number Plate: हरियाणा का चर्चित वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर HR88B8888 फिर से नीलामी के लिए उपलब्ध है. पिछली नीलामी बीते बुधवार को 1.17 करोड़ रुपये में बंद हुई थी लेकिन विजेता बोलीदाता समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं कर पाए जिसके कारण उनकी बोली रद्द कर दी गई है. यह वायरल नंबर प्लेट पहले ही भारत की सबसे महंगी नंबर प्लेट के रूप में चर्चा में आ चुका है. इस बार भी यह नंबर पाने के लिए बड़ी होड़ देखने को मिल सकती है. पिछली बार कुल 45 प्रतिभागियों ने नीलामी में हिस्सा लिया था.

परिवहन कंपनी Romulus Solutions Pvt Ltd के डायरेक्टर सुधीर कुमार ने HR88B8888 नंबर प्लेट के लिए दो दिवसीय ऑनलाइन नीलामी में रिकॉर्ड 1.17 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. उन्हें जीतने के पाँच दिनों के भीतर, यानी 1 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक पूरी राशि जमा करनी थी. रिपोर्ट के अनुसार, तकनीकी गड़बड़ी के कारण सुधीर कुमार समय पर राशि जमा नहीं कर पाए जिसके चलते उनकी बोली रद्द कर दी गई. अब यह वायरल और महंगी नंबर प्लेट फिर से नीलामी के लिए उपलब्ध है.

Advertisment

Also Read: 1 लाख लगाकर 1 महीने में 18,000 रुपये कमाने का मौका, ब्रेकआउट के बाद ये 3 स्‍टॉक तेजी के लिए तैयार

परिवार को पसंद नहीं आया ये फैसला

एनडीटीवी के अनुसार, रविवार को कुमार ने कहा कि उन्होंने शनिवार रात दो बार भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण लेनदेन सफल नहीं हुआ. उन्होंने यह भी बताया कि उनके परिवार वाले इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि वह केवल एक नंबर प्लेट पर इतना भारी खर्च करें.

एनडीटीवी के अनुसार सुधीर कुमार ने कहा, “परिवार के साथ इस समय चर्चा चल रही है. परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि केवल एक नंबर प्लेट पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना समझदारी नहीं है, जबकि मेरी राय इसके पक्ष में है.”

सुधीर कुमार ने जोर देते हुए कहा था, “हम सोमवार तक अंतिम फैसला लेंगे.”

उन्होंने पहले समाचार एजेंसीPTI को बताया था कि उन्होंने कोई निश्चित राशि अपने दिमाग में नहीं रखी थी और जैसे-जैसे बोली तेज हुई, नंबर लगातार बढ़ता गया. उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने अभी तक इस नंबर प्लेट के लिए कोई वाहन तय नहीं किया है.

सुधीर कुमार ने PTI को बताया, “मैंने नहीं सोचा था कि इस बोली को इतना हाइप मिलेगा. हम ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं. हमारी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है और हम कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट-रिलेटेड मोबाइल ऐप विकसित कर रहे हैं. यह बिजनेस अभी शुरुआती चरण में है.”

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने केवल 11,000 रुपये अग्रिम के रूप में, 10,000 रुपये सुरक्षा जमा के तौर पर और 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा किए थे.

Also Read: NPS से UPS में स्विच की डेडलाइन बढ़ी है या नहीं? नई पेंशन स्कीम पर लेटेस्ट अपडेट

HR88B8888 का मतलब क्या है?

HR88B8888 एक वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें कई घटक शामिल होते हैं. इसमें HR हरियाणा (Haryana) राज्य को दर्शाता है, जबकि 88 उस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या ज़िले की पहचान है जहाँ वाहन पंजीकृत होता है. इस मामले में, यह संभवतः सोनीपत के कुंडली ज़िले से संबंधित है.

इसके बाद आने वाला अक्षर B उस RTO के भीतर की सीरीज़ कोड को दर्शाता है.

अंतिम चार अंक 8888 इस नंबर प्लेट को खास तौर पर आकर्षक बनाते हैं.

नंबर प्लेट HR88B8888 देखने में भी बेहद स्ट्राइकिंग है, क्योंकि पहली नज़र में ऐसा लगता है कि HR के बाद लगातार कई ‘8’ लिखे हुए हैं इसकी वजह यह है कि कैपिटल लेटर B देखने में काफी हद तक 8 जैसा लगता है.

Also Read: तम्बाकू, पान मसाला खाने वालों पर बढ़ेगा भार, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किए दो बिल

ऑक्शन वेबसाइट क्या कहती है?

फिलहाल, यह नंबर प्लेट आधिकारिक नीलामी वेबसाइट के “Bidding Updates” पेज पर दिखाई नहीं दे रही है. वेबसाइट के अनुसार, गैर-परिवहन श्रेणी में 1,241 प्रीमियम रजिस्ट्रेशन नंबर नीलामी के लिए उपलब्ध हैं, जिनके लिए लगभग 220 आवेदक अपनी पसंद के नंबर चुन रहे हैं.

इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर HR88B8888 के आवंटन स्थिति के तहत “Assignment Pending” लिखा हुआ था.

Also Read: Android 17 launch: जानिए अपेक्षित लॉन्च डेट, सपोर्टेड डिवाइस, नए फीचर्स, अपडेट्स और भी बहुत कुछ

हरियाणा में VIP नंबर कैसे नीलाम होते हैं?

हरियाणा अपने आधिकारिक पोर्टल fancy.parivahan.gov.in पर वीआईपी और स्पेशल सीरीज़ वाले वाहन रजिस्ट्रेशन नंबरों की ऑनलाइन नीलामी आयोजित करता है. नीलामी का विंडो शुक्रवार शाम 5 बजे खुलता है और सोमवार सुबह 9 बजे बंद होता है. इसके बाद, परिणाम अगले बुधवार शाम 5 बजे घोषित किए जाते हैं.

प्रतिभागी अपनी पसंद के रजिस्ट्रेशन नंबरों पर बोली लगा सकते हैं, और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को नंबर प्लेट आवंटित की जाती है बशर्ते कि वह पाँच दिनों के भीतर पूरा भुगतान कर दे.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.