दाऊद इब्राहिम का ड्रग कार्टेल अब LTTE के साथ, खुफिया एजेंसियों में चिंता बढ़ी

दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) सिंडिकेट के बारे में माना जाता है कि वह प्रतिबंधित LTTE के साथ मिलकर दक्षिण भारत के माध्यम से ड्रग्स की तस्करी कर रहा है. यह मुद्दा हाल ही में खुफिया एजेंसियों द्वारा उठाया गया था. इंटरसेप्ट से संकेत मिले हैं कि मुंबई स्थित अपराध समूह पूर्व तमिल ईलम लिबरेशन टाइगर्स (LTTE) के सदस्यों के संपर्क में था. दोनों के बीच लंबे समय से संबंध हैं और विभिन्न अवैध गतिविधियों के लिए सामान्य नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं.

आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो खुफिया एजेंसियों का हवाला देती है, दाऊद सिंडिकेट के सदस्य अब अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व LTTE ऑपरेटिव और समर्थकों के संपर्क में हैं. माना जाता है कि यह अपराध समूह भारत और श्रीलंका दोनों में प्रतिबंधित मिलिटेंट संगठन के नेटवर्क का भी उपयोग कर रहा है ताकि अपने ड्रग कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके. यह विकास ऐसे समय में सामने आया है जब यह अपराध सिंडिकेट मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य उत्तरी राज्यों में चलाए जाने वाले अपने ऑपरेशन्स में भारी नुकसान झेल रहा है.

Advertisment

यह अपडेट उस समय सामने आया है जब कुछ ही हफ्ते पहले एक अन्य IANS रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि यह अपराध सिंडिकेट उच्च निगरानी वाले शहरों से हटकर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है. अब वे इन दूरदराज के क्षेत्रों में ड्रग्स का निर्माण करते हैं और फिर इन्हें बड़े शहरों में सप्लाई करते हैं. मध्य प्रदेश के भोपाल के पास एक छापे में एक करोड़ों रुपये मूल्य की सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री बरामद हुई थी, जिसे दाऊद इब्राहिम के आदेश पर चलाया जा रहा था. यहाँ इतनी रसायन सामग्री तैयार की जा रही थी कि इससे पूरे देश में ड्रग्स की आपूर्ति हो सकती थी.

Also Read: UPS अपनाने वालों के लिए क्या हैं VRS के नियम, सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू गाइडलाइन्स की 5 बड़ी बातें

क्या LTTE वापसी की कोशिश में है?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच के अनुसार, प्रतिबंधित श्रीलंकाई संगठन अब वापसी की कोशिश कर रहा है. NIA ने यह भी पता लगाया कि इसके कुछ ऑपरेटिव, जो कार्रवाई से बचने में सफल रहे थे, कुछ विदेशी बैंकों से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे. एजेंसियों को संदेह है कि ये फंड संगठन को फिर से सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे. ध्यान देने योग्य बात है कि दाऊद गिरोह की वित्तीय ताकत LTTE के लिए एक मजबूत सहयोगी साबित हो सकती है.

Also Read: Google Maps अब ड्राइविंग के दौरान लेन गाइडेंस भी देगा

यह संगठन मई 2009 में श्रीलंकाई बलों द्वारा पराजित होने के बाद बिखर गया था. एक अधिकारी ने IANS को बताया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, LTTE का पुनरुत्थान अत्यंत दूर की संभावना लगता है. उनकी विचारधारा “लगभग समाप्त” हो चुकी है, और बहुत कम लोग हिंसक मार्ग अपनाना चाहेंगे. हालांकि, सभी कठिनाइयों के बावजूद, वापसी की कोशिशें अब भी जारी हैं.

D गैंग के लिए यह जुड़ाव ज़्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि संचालन का क्षेत्र LTTE कैडरों के लिए अच्छी तरह जाना‑पहचाना है. वे जमीन और समुद्र दोनों मार्गों से परिचित हैं, और यह विशेषज्ञता व अनुभव D गैंग के काम में सहायक साबित होगा.

Also Read: क्या EMI के सिर्फ 10% SIP से भर सकते हैं होम लोन का पूरा ब्‍याज? 50 लाख के कर्ज पर कैलकुलेशन

D गैंग, जो पूरे दक्षिणी बाजार में अपने पैर पसार रहा है, एजेंसियों के लिए LTTE के पुनरुत्थान की तुलना में कहीं अधिक चिंता का विषय है. यह ऐसा नहीं है कि LTTE ने फंड जुटाने के लिए ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश नहीं की हो.

(एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के साथ)

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.