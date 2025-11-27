Bank Holidays December 2025: दिसंबर में करीब 19 दिन बंद रहेंगे बैंक, आपके यहां कब-कब होगी छुट्टी?

साल का आखिरी महीना महज कुछ दिन दूर है. यह महीना देशभर के बैंक ग्राहकों के लिए थोड़ा चुनौतीभरा रहने वाला है। दिसंबर 2025 में पूरे भारत में करीब 19 दिन बैंक बंद रहेंगे. जिनमें कुछ स्थानीय महत्व और अवसर के कारण बैंक की छुट्टियां शामिल हैं. आरबीआई के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, अधिकांश छुट्टियां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instruments Act) के तहत तय होती हैं, यानी ये छुट्टियां राज्य और क्षेत्र के मुताबिक बदल सकती हैं. हालांकि 25 दिसंबर 2025 क्रिसमस डे को पूरे देश में बैंक एक साथ बंद रहेंगे. इसके अलावा दिसंबर 2025 में और कब-कब बैंक बंद रहेंगे, यहां छुट्टियों की पूरी लिस्ट देखें.

दिसंबर 2025 में बैंक कब-कब बंद रहेंगे?

तारीख दिन / अवसर राज्य / क्षेत्र 1 दिसंबर स्टेट इनॉगरशन डे / इंडिजिनस फेथ डे इटानगर, कोहिमा 3 दिसंबर फ़ीस्ट ऑफ़ सेंट फ्रांसिस ज़ेवियर पणजी 12 दिसंबर पा टोगन नेगमिंजा संगमा जयंती शिलॉन्ग 18 दिसंबर यू सोसो थाम पुण्यतिथि शिलॉन्ग 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे पणजी 20 दिसंबर लोसूंग / नामसूंग गंगटोक 22 दिसंबर लोसूंग / नामसूंग गंगटोक 24 दिसंबर क्रिसमस ईव आइजॉल, कोहिमा, शिलॉन्ग 25 दिसंबर क्रिसमस (राष्ट्रीय अवकाश) पूरे देश में 26 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन आइजॉल, कोहिमा, शिलॉन्ग 27 दिसंबर क्रिसमस कोहिमा 30 दिसंबर यू कियांग नांगबह पुण्यतिथि शिलॉन्ग 31 दिसंबर न्यू ईयर ईव / इमोइनू इराटपा आइजॉल, इम्फाल

वीकेंड पर बैंक रहेंगे बंद?

7 दिसंबर — रविवार

13 दिसंबर — दूसरा शनिवार

14 दिसंबर — रविवार

21 दिसंबर — रविवार

27 दिसंबर — चौथा शनिवार

28 दिसंबर — रविवार

बैंक बंद होने पर इन विकल्पों का इस्तेमाल करें

अगर बैंक बंद हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आज के समय में लगभग सभी बैंकिंग सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. ग्राहक घर बैठे ही UPI, IMPS या नेट बैंकिंग के जरिए पैसे भेज या निकाल सकते हैं. इसके अलावा बिल भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, टिकट बुकिंग, चेक बुक ऑर्डर करना, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना या क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का भुगतान जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं.

ज्यादातर बैंक अब अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेक रोकने (Stop Cheque) जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं. यानी छुट्टियों के दौरान भी ग्राहक अपने अधिकतर जरूरी बैंकिंग कार्य आसानी से घर बैठे निपटा सकते हैं.