Delhi AQI: राजधानी में प्रदूषण चरम पर, कई स्थानों का AQI खतरनाक स्तर पार, स्थिति चिंताजनक

Delhi-NCR AQI Today: गुरुवार को दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 तक पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया कि धीमी हवा और ठंड बढ़ने से प्रदूषण (pollution) ऊपर नहीं जा पाया और शहर के ऊपर धुंध की मोटी परत छा गई.
CPCB के आंकड़ों के अनुसार वजीरपुर में हवा सबसे ज्यादा खराब रही, जहां AQI 476 दर्ज किया गया. वहीं, 39 निगरानी स्टेशनों में से लोधी रोड की हवा सबसे बेहतर रही, लेकिन उसका AQI भी 269 था जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.
‘गंभीर’ श्रेणी वाले प्रमुख हॉटस्पॉट
दिल्ली के कई प्रदूषण हॉटस्पॉट ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किए गए. इनमें आनंद विहार (416), आरके पुरम (423), पंजाबी बाग (437), मुण्डका (441), जहांगीरपुरी (451), बुराड़ी क्रॉसिंग (410) और बवाना (443) शामिल हैं. कुल मिलाकर 21 स्थान इस श्रेणी में आए. इसके अलावा आयानगर (372), आईजीआई एयरपोर्ट टी3 (376), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (392), मंदिर मार्ग (375) और पूसा (369) जैसे कई अन्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही. यह आंकड़ा CPCB के अनुसार सुबह 8 बजे तक का है.
CPCB के नियमों के अनुसार, AQI 0–50 को ‘अच्छा’, 51–100 ‘संतोषजनक’, 101–200 ‘मध्यम’, 201–300 ‘खराब’, 301–400 ‘बहुत खराब’ और 401–500 को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.
दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों और मॉनिटरिंग स्टेशनों का AQI स्तर
|क्षेत्र / मॉनिटरिंग स्टेशन
|AQI स्तर
|अलीपुर – DPCC
|365
|आनंद विहार – DPCC
|416
|अशोक विहार – DPCC
|443
|आयानगर – IMD
|372
|बवाना – DPCC
|437
|बुराड़ी क्रॉसिंग – IMD
|418
|सीआरआरआई मथुरा रोड – IMD
|391
|चांदनी चौक – IITM
|415
|डीटीयू – CPCB
|434
|डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – DPCC
|399
|द्वारका सेक्टर-8 – DPCC
|411
|आईजीआई एयरपोर्ट (T3) – IMD
|376
|आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – CPCB
|308
|आईटीओ – CPCB
|400
|जहांगीरपुरी – DPCC
|451
|जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – DPCC
|392
|लोधी रोड – IITM
|271
|लोधी रोड – IMD
|355
|मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – DPCC
|365
|मंदिर मार्ग – DPCC
|373
|मुण्डका – DPCC
|446
|एनएसआईटी द्वारका – CPCB
|321
|नजफगढ़ – DPCC
|374
|नरेला – DPCC
|392
|नेहरू नगर – DPCC
|431
|नॉर्थ कैम्पस, DU – IMD
|416
|ओखला फेज-2 – DPCC
|414
|पटपड़गंज – DPCC
|419
|पंजाबी बाग – DPCC
|437
|पूसा – DPCC
|377
|पूसा – IMD
|369
|आरके पुरम – DPCC
|423
|रोहिणी – DPCC
|449
|शादीपुर – CPCB
|393
|सीरी फोर्ट – CPCB
|412
|सोनिया विहार – DPCC
|410
|श्री अरबिंदो मार्ग – DPCC
|370
|विवेक विहार – DPCC
|436
|वजीरपुर – DPCC
|476
हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने के आसार, एनसीआर में गाज़ियाबाद का AQI सबसे ऊंचा
मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंसेज के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ सकती है और पूरी तरह ‘गंभीर’ श्रेणी में जा सकती है. अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी के बीच रहने का अनुमान है.
CPCB के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गाजियाबाद की हवा सबसे खराब रही, जहां AQI 427 (‘गंभीर’) दर्ज हुआ. नोएडा में भी AQI 408 रहा जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. ग्रेटर नोएडा में AQI 395 दर्ज हुआ जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है. फरीदाबाद में AQI 266 रहा जो एनसीआर में सबसे कम और ‘खराब’ श्रेणी में आता है, जबकि गुरुग्राम में AQI 302 दर्ज हुआ जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए “कोई भी सक्रिय कदम” उठाने की अनुमति दे दी. यह फैसला तब आया जब आयोग ने वर्क-फ्रॉम-होम और 50% ऑफिस उपस्थिति जैसे GRAP-IV के कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया. फिलहाल शहर में GRAP-III लागू है.
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने कहा कि वायु प्रदूषण (air pollution) कम करने के लिए CAQM कोई भी सक्रिय कदम उठाता है तो वह हमेशा स्वागत योग्य है. वे जस्टिस के. विनोद चंद्रन के साथ पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे. अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी फैसले से पहले CAQM को सभी संबंधित पक्षों से राय लेनी चाहिए.
