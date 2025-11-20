scorecardresearch
देश

Delhi AQI: राजधानी में प्रदूषण चरम पर, कई स्थानों का AQI खतरनाक स्तर पार, स्थिति चिंताजनक

Delhi AQI Today: CAQM को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर कोई भी कदम उठाने की अनुमति दी. अदालत ने कहा कि फैसलों से पहले सभी पक्षों से राय ली जाए. यह सुझाव GRAP-IV जैसे उपायों को जोड़ने के बाद आया.

Written byFE Hindi Desk

FE Hindi Desk
Delhi NCR AQI

राजधानी की हवा घुटनभरी Delhi AQI पहुंचा 400 के पार: वजीरपुर सबसे प्रभावित क्षेत्र बना. Photograph: (PTI)

Delhi-NCR AQI Today:  गुरुवार को दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 तक पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया कि धीमी हवा और ठंड बढ़ने से प्रदूषण (pollution) ऊपर नहीं जा पाया और शहर के ऊपर धुंध की मोटी परत छा गई.

CPCB के आंकड़ों के अनुसार वजीरपुर में हवा सबसे ज्यादा खराब रही, जहां AQI 476 दर्ज किया गया. वहीं, 39 निगरानी स्टेशनों में से लोधी रोड की हवा सबसे बेहतर रही, लेकिन उसका AQI भी 269 था जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है.

‘गंभीर’ श्रेणी वाले प्रमुख हॉटस्पॉट

दिल्ली के कई प्रदूषण हॉटस्पॉट ‘गंभीर’ श्रेणी में दर्ज किए गए. इनमें आनंद विहार (416), आरके पुरम (423), पंजाबी बाग (437), मुण्डका (441), जहांगीरपुरी (451), बुराड़ी क्रॉसिंग (410) और बवाना (443) शामिल हैं. कुल मिलाकर 21 स्थान इस श्रेणी में आए. इसके अलावा आयानगर (372), आईजीआई एयरपोर्ट टी3 (376), जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (392), मंदिर मार्ग (375) और पूसा (369) जैसे कई अन्य क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही. यह आंकड़ा CPCB के अनुसार सुबह 8 बजे तक का है.

CPCB के नियमों के अनुसार, AQI 0–50 को ‘अच्छा’, 51–100 ‘संतोषजनक’, 101–200 ‘मध्यम’, 201–300 ‘खराब’, 301–400 ‘बहुत खराब’ और 401–500 को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों और मॉनिटरिंग स्टेशनों का AQI स्तर

क्षेत्र / मॉनिटरिंग स्टेशनAQI स्तर
अलीपुर – DPCC365
आनंद विहार – DPCC416
अशोक विहार – DPCC443
आयानगर – IMD372
बवाना – DPCC437
बुराड़ी क्रॉसिंग – IMD418
सीआरआरआई मथुरा रोड – IMD391
चांदनी चौक – IITM415
डीटीयू – CPCB434
डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज – DPCC399
द्वारका सेक्टर-8 – DPCC411
आईजीआई एयरपोर्ट (T3) – IMD376
आईएचबीएएस, दिलशाद गार्डन – CPCB308
आईटीओ – CPCB400
जहांगीरपुरी – DPCC451
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम – DPCC392
लोधी रोड – IITM271
लोधी रोड – IMD355
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम – DPCC365
मंदिर मार्ग – DPCC373
मुण्डका – DPCC446
एनएसआईटी द्वारका – CPCB321
नजफगढ़ – DPCC374
नरेला – DPCC392
नेहरू नगर – DPCC431
नॉर्थ कैम्पस, DU – IMD416
ओखला फेज-2 – DPCC414
पटपड़गंज – DPCC419
पंजाबी बाग – DPCC437
पूसा – DPCC377
पूसा – IMD369
आरके पुरम – DPCC423
रोहिणी – DPCC449
शादीपुर – CPCB393
सीरी फोर्ट – CPCB412
सोनिया विहार – DPCC410
श्री अरबिंदो मार्ग – DPCC370
विवेक विहार – DPCC436
वजीरपुर – DPCC476

हवा की गुणवत्ता और बिगड़ने के आसार, एनसीआर में गाज़ियाबाद का AQI सबसे ऊंचा

मिनिस्ट्री ऑफ़ अर्थ साइंसेज के एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता और बिगड़ सकती है और पूरी तरह ‘गंभीर’ श्रेणी में जा सकती है. अगले छह दिनों तक वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी के बीच रहने का अनुमान है.

CPCB के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में गाजियाबाद की हवा सबसे खराब रही, जहां AQI 427 (‘गंभीर’) दर्ज हुआ. नोएडा में भी AQI 408 रहा जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. ग्रेटर नोएडा में AQI 395 दर्ज हुआ जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है. फरीदाबाद में AQI 266 रहा जो एनसीआर में सबसे कम और ‘खराब’ श्रेणी में आता है, जबकि गुरुग्राम में AQI 302 दर्ज हुआ जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है.

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए “कोई भी सक्रिय कदम” उठाने की अनुमति दे दी. यह फैसला तब आया जब आयोग ने वर्क-फ्रॉम-होम और 50% ऑफिस उपस्थिति जैसे GRAP-IV के कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया. फिलहाल शहर में GRAP-III लागू है.

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने कहा कि वायु प्रदूषण (air pollution) कम करने के लिए CAQM कोई भी सक्रिय कदम उठाता है तो वह हमेशा स्वागत योग्य है. वे जस्टिस के. विनोद चंद्रन के साथ पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे. अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी फैसले से पहले CAQM को सभी संबंधित पक्षों से राय लेनी चाहिए.

