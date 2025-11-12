दिल्ली GRAP-3 प्रतिबंध: कौन से वाहन अनुमति प्राप्त हैं और कौन से प्रतिबंधित हैं – पूरी सूची यहाँ देखिए

जैसे ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुँच गई, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू कर दिया है. यह निर्णय उस समय लिया गया जब प्रदूषण स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक बढ़ गए जिसके चलते वाहनों, एमिशन सोर्सेज और निर्माण गतिविधियों को तुरंत सीमित करने का कदम उठाया गया.

CAQM के 11 नवंबर, 2025 के आदेश के अनुसार, स्टेज III के तहत सभी उपाय तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. बाद में दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश के लिए अनुमति प्राप्त और प्रतिबंधित वाहनों की विस्तृत सूची जारी की ताकि GRAP-3 के पालन को सुनिश्चित किया जा सके.

GRAP-3 के तहत अनुमत और प्रतिबंधित वाहनों की सूची

दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन के अनुसार कुछ वाहन श्रेणियों को दिल्ली में चलाने की अनुमति है जबकि अन्य पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है:

अनुमति प्राप्त वाहन:

अंतर-राज्यीय बसें: केवल इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), BS-IV डीज़ल बसें और CNG बसें। BS-IV डीज़ल MGVs (मध्यम माल वाहन): केवल तभी अनुमति है जब यह दिल्ली में पंजीकृत हो और आवश्यक वस्तुएँ ले जा रहा हो या आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहा हो। BS-IV डीज़ल LCVs (लाइट कमर्शियल वाहन): केवल तभी प्रवेश की अनुमति है जब यह आवश्यक वस्तुएँ ले जा रहा हो या आवश्यक सेवाओं से संबंधित हो, चाहे यह दिल्ली में पंजीकृत हो या बाहर से आया हो। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के वाहन: BS-III पेट्रोल और BS-IV डीज़ल वाहन, जो विशेष रूप से शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए संशोधित किए गए हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त हैं। सरकारी और आपातकालीन वाहन: अस्पताल, यूटिलिटी, स्वच्छता और कानून-प्रवर्तन से संबंधित सभी वाहन अनुमति प्राप्त हैं।

प्रतिबंधित वाहन:

BS-IV डीज़ल LMVs (लाइट मोटर वाहन/4-व्हीलर) BS-III डीज़ल MVs (लाइट मोटर वाहन/4-व्हीलर) BS-IV डीज़ल LCVs, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं और आवश्यक वस्तुएँ नहीं ले जा रहे. BS-IV डीज़ल MGVs, जो आवश्यक वस्तुएँ परिवहन नहीं कर रहे. सभी BS-III और उससे नीचे के कमर्शियल माल वाहन, जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, चाहे वे आवश्यक वस्तुएँ ले जा रहे हों या नहीं, जैसा कि CAQM के नवीनतम संशोधन में बताया गया है. दिल्ली द्वारा संचालित टूरिस्ट और AITP बसें या टैम्पो ट्रैवलर्स

अपने 11 नवंबर, 2025 को जारी स्पष्टीकरण में CAQM ने उल्लेख किया कि जबकि निर्देश संख्या 88 (3 जून को जारी, 17 अक्टूबर, 2025 को संशोधित) ने BS-IV कमर्शियल वाहनों को अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी थी, GRAP उपाय आपातकालीन प्रावधानों के रूप में प्राथमिकता रखते हैं.

आयोग ने स्पष्ट किया कि, “GNCTD BS-II/IV डीज़ल चालित LCVs (माल वाहक), जो दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं, को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा, सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुएँ ले जा रहे हैं या आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं.”

पीआईबी रिलीज़ के अनुसार, नौ-पॉइंट वाला GRAP-3 अभियान दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया गया है.

इसमें शामिल होंगे:

डेमोलिशन वर्क और धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध. कक्षा V तक के छात्रों के लिए अनिवार्य हाइब्रिड शिक्षा (ऑनलाइन + ऑफलाइन). सरकारी कार्यालयों के लिए चरणबद्ध समय. स्टोन क्रशिंग ऑपरेशन्स और खनन गतिविधियों को बंद करना. लोगो को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, छोटी यात्रा से बचने और कोयला या लकड़ी जलाने से परहेज करने की सलाह.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.