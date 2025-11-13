दिल्ली लाल किला विस्फोट आतंकवादी हमला घोषित, मंत्रिमंडल प्रस्ताव ने ‘राष्ट्रविरोधी ताकतों’ को ठहराया जिम्मेदार

Delhi Blast: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले में हुए कार विस्फोट में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया. बैठक की शुरुआत में, मंत्रिमंडल ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वालों के सम्मान में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.

मंत्रिमंडल ने हमले की निंदा की

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) द्वारा पढ़े गए एक औपचारिक प्रस्ताव में कहा गया, “देश ने 10 नवंबर 2025 की शाम लाल किले के पास एक कार विस्फोट के माध्यम से राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा की गई एक जघन्य आतंकवादी घटना देखी है. इस विस्फोट में कई लोगों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए.” सरकार ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की. प्रस्ताव में आगे कहा गया, “मंत्रिमंडल इस घृणित और कायरतापूर्ण कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करता है, जिसने निर्दोष नागरिकों की जान ली है.” इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने पीड़ितों को राहत और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने में तत्परता दिखाने के लिए चिकित्सा दलों और आपातकालीन कर्मियों के प्रयासों की सराहना भी की.

शून्य सहनशीलता नीति और वैश्विक एकजुटता पर जोर

मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता नीति (Zero Tolerance Policy) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. प्रस्ताव में कहा गया, “मंत्रिमंडल ने दुनिया के कई देशों की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता और समर्थन की सराहना की है.” बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों की त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई की भी प्रशंसा की गई. प्रस्ताव में कहा गया, “उनकी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता अत्यंत प्रशंसनीय है.”

मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया कि घटना की जांच अत्यधिक तत्परता के साथ की जाए, ताकि इस हमले के अपराधियों, सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें कटघरे में लाया जा सके. सरकार ने यह भी कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और देश के सभी नागरिकों के जीवन, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है.

