Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ सेकंड पहले हुंडई i20 का वीडियो आया सामने, दहला देने वाले दृश्य!

Red Fort Blast in Delhi: सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में हुए भीषण विस्फोट ने कम से कम नौ लोगों की जान ले ली और आसपास खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. यह धमाका उस समय हुआ जब इलाके में ऑफिस से लौट रहे लोग और खरीददारों की भारी भीड़ थी. हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए हैं जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के समय कार में तीन लोग सवार थे. जांचकर्ता आत्मघाती हमले की संभावना की भी जांच कर रहे हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों के शरीर पर कोई छर्रे या धारदार चोट के निशान नहीं मिले हैं, जो इस तरह के धमाकों में असामान्य है, घटना की सभी संभावित कोणों से जांच की जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी पुष्टि की है कि जांच जारी है.

एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विस्फोट होने से कुछ क्षण पहले हुंडई i20 कार को देखा जा सकता है.

वीडियो यहाँ देखें:

#Watch: Footage from a parking lot near Red Fort pic.twitter.com/bMswXDfyeN — The Indian Express (@IndianExpress) November 10, 2025

धमाके के गवाहों ने बताया कि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि उनके कान कई मिनटों तक बजते रहे. यह धमाका लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित आईटीओ तक सुना गया. विस्फोट के झटके से आसपास खड़ी गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच के पैनल भी चकनाचूर हो गए.

कार का मालिक हिरासत में

शाम को दिल्ली पुलिस ने कार के मूल मालिक मोहम्मद सलमान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने यह कार ओखला निवासी देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दी थी. इसके बाद यह गाड़ी अंबाला में दोबारा बेची गई और फिर पुलवामा निवासी तारिक नामक व्यक्ति के पास पहुंची. पुलिस अब इस कार की खरीद-फरोख्त से जुड़े सभी लोगों की तलाश कर रही है.

घटना के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है. शहर के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

