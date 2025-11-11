scorecardresearch
देश

Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ सेकंड पहले हुंडई i20 का वीडियो आया सामने, दहला देने वाले दृश्य!

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुंडई i20 विस्फोट में नौ की मौत, कई घायल. कार का वीडियो सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मालिक को हिरासत में लिया. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी.

Written bySakshi Kuchroo

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुंडई i20 विस्फोट में नौ की मौत, कई घायल. कार का वीडियो सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मालिक को हिरासत में लिया. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी.

author-image
Sakshi Kuchroo
New Update
Delhi Bomb Blast Car

Delhi Red Fort Blast: सोमवार को एनएसजी टीम ने लाल क़िला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हुए कार धमाके की जांच की. Photograph: (ANI video grab)

Red Fort Blast in Delhi: सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में हुए भीषण विस्फोट ने कम से कम नौ लोगों की जान ले ली और आसपास खड़ी कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. यह धमाका उस समय हुआ जब इलाके में ऑफिस से लौट रहे लोग और खरीददारों की भारी भीड़ थी. हादसे में करीब 20 लोग घायल हुए हैं जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. घायलों को   एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जो घटनास्थल से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विस्फोट के समय कार में तीन लोग सवार थे. जांचकर्ता आत्मघाती हमले की संभावना की भी जांच कर रहे हैं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों के शरीर पर कोई छर्रे या धारदार चोट के निशान नहीं मिले हैं, जो इस तरह के धमाकों में असामान्य है, घटना की सभी संभावित कोणों से जांच की जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने भी पुष्टि की है कि जांच जारी है.

Advertisment

Also Read: दिल्ली लाल क़िला विस्फोट का संदिग्ध कौन है? सीसीटीवी में धमाके से ठीक पहले हुआ कैद

एक वीडियो सामने आया है, जिसमें विस्फोट होने से कुछ क्षण पहले हुंडई i20 कार को देखा जा सकता है.

वीडियो यहाँ देखें:

धमाके के गवाहों ने बताया कि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि उनके कान कई मिनटों तक बजते रहे. यह धमाका लगभग दो किलोमीटर दूर स्थित आईटीओ तक सुना गया. विस्फोट के झटके से आसपास खड़ी गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और लाल किला मेट्रो स्टेशन के कांच के पैनल भी चकनाचूर हो गए.

Also Read: Bihar Chunav 2025 Voting Live Updates: अंतिम फेज की वोटिंग तेज, शुरूआती 2 घंटों में 14.55% लोगों ने डाला वोट

कार का मालिक हिरासत में

शाम को दिल्ली पुलिस ने कार के मूल मालिक मोहम्मद सलमान को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उन्होंने यह कार ओखला निवासी देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दी थी. इसके बाद यह गाड़ी अंबाला में दोबारा बेची गई और फिर पुलवामा निवासी तारिक नामक व्यक्ति के पास पहुंची. पुलिस अब इस कार की खरीद-फरोख्त से जुड़े सभी लोगों की तलाश कर रही है.

घटना के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है. शहर के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है.

Also Read: Dharmendra passes away: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.

Amit Shah Blast Delhi