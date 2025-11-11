scorecardresearch
देश

Delhi Red Fort blast victims: दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में जान गवाने वालों में दो की हुई पहचान, दर्दनाक हादसे में घायल हुए लोगों की लिस्ट

Delhi Red Fort blast victims: अधिकारियों ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला धमाके में मारे गए और घायल लोगों की सूची जारी की है. अब तक सिर्फ दो मृतक की पूरी पहचान हो पाई है.

Delhi Red Fort blast victims: अधिकारियों ने 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला धमाके में मारे गए और घायल लोगों की सूची जारी की है. अब तक सिर्फ दो मृतक की पूरी पहचान हो पाई है.

Delhi Lal Quila Blast AP

देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण धमाके से हिल गई. (Image: AP)

देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण धमाके से हिल गई. 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ यह विस्फोट इतना तेज था कि आस-पास अफरा-तफरी मच गई. लोगों के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं और इलाके में धुआं फैल गया.

अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो घटना स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है.

पुलिस अभी जांच कर रही है कि यह धमाका आत्मघाती हमले (suicide bomber) का नतीजा था या किसी और वजह से हुआ. जांच के लिए एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं.

अब तक दो मृतकों की पहचान हो पाई है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 34 वर्षीय अशोक कुमार और दिल्ली के 35 वर्षीय अमर कटारिया. बाकी 7 शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में दो महिलाएं और 18 पुरुष शामिल हैं. सबसे कम उम्र का पीड़ित 21 साल का शिवम झा, उस्मानपुर (दिल्ली) का रहने वाला है. घायलों में 12 दिल्ली के और 8 अन्य राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, के निवासी हैं.

घटना के बाद पूरे दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. राजधानी अभी भी इस दर्दनाक हादसे के सदमे में है.

लाल किला विस्फोट पीड़ितों की सूची जारी

NameAgeMLC No.Status
1. Unknown3520250287139Deceased
2. Ashok Kumar S/O Jagbansh Singh, R/O The-Hasanpur, Mangolra, Amroha, UP3420250287153Deceased
3. Amar Kataria S/O Jagdish Kataria, R/O N-17, 1st Floor, Sriniwaspuri, Delhi Mob No 79889967693520250287156Deceased
4. Unknown5220250297159Deceased
5. Unknown5820250287160Deceased
6. Unknown2820250287161Deceased
7. Unknown3020250287162Deceased
8. Unknown3520250287164Deceased
9. Unknown (body part)20250287172Deceased
10. Shaina Parveen D/O Moh Saifullah, R/O H No P-31, Khawa Basti, Mirdad Road, Shakur ki Dnadi, Delhi2320250287131Injured
11. Harshul S/O Sanjeev Sethi, R/O Gadarpur, UK2820250287133Injured
12, Shiva Jaiswal S/O Unknown, R/O Devaria, UP3220250287135Injured
13. Mr Sameer S/O Unknown, Mandawali, Delhi2620250287136Injured
14. Joginder S/O Unknown, R/O Nand Nagri, Dilshad Garden, Delhi2820250287137Injured
15. Mr Bhawani Sahnkar Sahmra S/O Unknown, R/O Sangam Vihar Delhi3020250287138Injured
16. Ms Geeta D/O Shiv Prasad, R/O Krishna Vihar, Delhi2620250287140Injured
17. Vinay Pathak S/O Rama Kant Pathak, R/O Aya Nagar, Delhi5020250287141Injured
18. Pappu S/O Dudhwi Ram, R/O Agra UP5320250287142Injured
19. Mr Vinod S/O Vishal Singh, R/O Baitjeet Nagaqr Delhi5520250287143Injured
20. Shivam Jha S/O Santosh Jha, R/O Usmanpur, Delhi2120250287145Injured
21. Unknown Aman2620250287147Injured
22. Mohd Sahnwaz S/O Lt Ahmad Jamman, Daryaganj. Delhi3520250287149Injured
23. Ankush Sharma S/O Sudhir Sharma, R/O 1/6321, East Rohitash Nagar, Shahdara, Delhi2820250287150Injured
24. Mohd Farukh S/O Abdul Qdir, R/O H No 2180, Mirparwar, Uncha Chalan, Daryanganj, Delhi5520250287157Injured
25. Tilak Raj S/O Kishan Chand, R/O Hamirpur, HP4520250287158Injured
26. Mohd Safwan S/O Mohd Gufran, R/O B-76, Gali Katra Gokul Shah, Sita Ram Bazar, Delhi2820250287163Injured
27. Mohd Daud S/O Januddin, R/O Ashok Vihar, Loni, GZB, UP3120250287165Injured
28. Mr Kishori Lal S/O Mohan lal, R/O Yamuna Bazar, Kashmiri Gate, Delhi4220250287167Injured
29. Azaf S/O Rasuddin, R/O 5yh Pusta, Kartar Nagar, Delhi3420250287168Injured
*(Spellings are as per the list released online)

Delhi Red Fort blast: सोमवार शाम लाल किले के पास क्या हुआ?

सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया. फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस धमाके के बाद 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो आग की चपेट में आ गए. धमाका एक धीरे चलती हुई ह्यूंदै i20 कार में हुआ, जिसमें उस वक्त तीन लोग सवार थे.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने बताया, “विस्फोट कार के अंदर हुआ, लेकिन घायलों के शरीर पर किसी भी तरह के छर्रे या धातु के निशान नहीं मिले हैं, जो किसी सामान्य धमाके में देखे जाते हैं. यह बात थोड़ा असामान्य है, इसलिए हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं.”

घटना के तुरंत बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. देर रात पुलिस ने i20 कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया. सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने यह कार करीब डेढ़ साल पहले ओखला के एक व्यक्ति देवेंद्र को बेच दी थी.

पुलिस जांच में सामने आया है कि इसके बाद यह गाड़ी अंबाला में किसी अज्ञात व्यक्ति के पास और फिर पुलवामा के तारिक नामक व्यक्ति के हाथों में पहुंची.

फिलहाल, दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां कार की पूरी चेन ट्रेस कर रही हैं — ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर धमाके के वक्त यह गाड़ी किसके कब्जे में थी और इसमें किसने विस्फोट किया.

पूरे दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और रेड फोर्ट के आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात है. राजधानी अब भी इस भयानक धमाके के सदमे में है.

