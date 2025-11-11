Delhi Red Fort blast victims: दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में जान गवाने वालों में दो की हुई पहचान, दर्दनाक हादसे में घायल हुए लोगों की लिस्ट

देश की राजधानी दिल्ली सोमवार शाम एक भीषण धमाके से हिल गई. 10 नवंबर की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ यह विस्फोट इतना तेज था कि आस-पास अफरा-तफरी मच गई. लोगों के चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं और इलाके में धुआं फैल गया.
अधिकारियों के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो घटना स्थल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है.
पुलिस अभी जांच कर रही है कि यह धमाका आत्मघाती हमले (suicide bomber) का नतीजा था या किसी और वजह से हुआ. जांच के लिए एनआईए और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं.
अब तक दो मृतकों की पहचान हो पाई है. उत्तर प्रदेश के अमरोहा के 34 वर्षीय अशोक कुमार और दिल्ली के 35 वर्षीय अमर कटारिया. बाकी 7 शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.
एलएनजेपी अस्पताल की रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में दो महिलाएं और 18 पुरुष शामिल हैं. सबसे कम उम्र का पीड़ित 21 साल का शिवम झा, उस्मानपुर (दिल्ली) का रहने वाला है. घायलों में 12 दिल्ली के और 8 अन्य राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, के निवासी हैं.
घटना के बाद पूरे दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. राजधानी अभी भी इस दर्दनाक हादसे के सदमे में है.
लाल किला विस्फोट पीड़ितों की सूची जारी
|Name
|Age
|MLC No.
|Status
|1. Unknown
|35
|20250287139
|Deceased
|2. Ashok Kumar S/O Jagbansh Singh, R/O The-Hasanpur, Mangolra, Amroha, UP
|34
|20250287153
|Deceased
|3. Amar Kataria S/O Jagdish Kataria, R/O N-17, 1st Floor, Sriniwaspuri, Delhi Mob No 7988996769
|35
|20250287156
|Deceased
|4. Unknown
|52
|20250297159
|Deceased
|5. Unknown
|58
|20250287160
|Deceased
|6. Unknown
|28
|20250287161
|Deceased
|7. Unknown
|30
|20250287162
|Deceased
|8. Unknown
|35
|20250287164
|Deceased
|9. Unknown (body part)
|–
|20250287172
|Deceased
|10. Shaina Parveen D/O Moh Saifullah, R/O H No P-31, Khawa Basti, Mirdad Road, Shakur ki Dnadi, Delhi
|23
|20250287131
|Injured
|11. Harshul S/O Sanjeev Sethi, R/O Gadarpur, UK
|28
|20250287133
|Injured
|12, Shiva Jaiswal S/O Unknown, R/O Devaria, UP
|32
|20250287135
|Injured
|13. Mr Sameer S/O Unknown, Mandawali, Delhi
|26
|20250287136
|Injured
|14. Joginder S/O Unknown, R/O Nand Nagri, Dilshad Garden, Delhi
|28
|20250287137
|Injured
|15. Mr Bhawani Sahnkar Sahmra S/O Unknown, R/O Sangam Vihar Delhi
|30
|20250287138
|Injured
|16. Ms Geeta D/O Shiv Prasad, R/O Krishna Vihar, Delhi
|26
|20250287140
|Injured
|17. Vinay Pathak S/O Rama Kant Pathak, R/O Aya Nagar, Delhi
|50
|20250287141
|Injured
|18. Pappu S/O Dudhwi Ram, R/O Agra UP
|53
|20250287142
|Injured
|19. Mr Vinod S/O Vishal Singh, R/O Baitjeet Nagaqr Delhi
|55
|20250287143
|Injured
|20. Shivam Jha S/O Santosh Jha, R/O Usmanpur, Delhi
|21
|20250287145
|Injured
|21. Unknown Aman
|26
|20250287147
|Injured
|22. Mohd Sahnwaz S/O Lt Ahmad Jamman, Daryaganj. Delhi
|35
|20250287149
|Injured
|23. Ankush Sharma S/O Sudhir Sharma, R/O 1/6321, East Rohitash Nagar, Shahdara, Delhi
|28
|20250287150
|Injured
|24. Mohd Farukh S/O Abdul Qdir, R/O H No 2180, Mirparwar, Uncha Chalan, Daryanganj, Delhi
|55
|20250287157
|Injured
|25. Tilak Raj S/O Kishan Chand, R/O Hamirpur, HP
|45
|20250287158
|Injured
|26. Mohd Safwan S/O Mohd Gufran, R/O B-76, Gali Katra Gokul Shah, Sita Ram Bazar, Delhi
|28
|20250287163
|Injured
|27. Mohd Daud S/O Januddin, R/O Ashok Vihar, Loni, GZB, UP
|31
|20250287165
|Injured
|28. Mr Kishori Lal S/O Mohan lal, R/O Yamuna Bazar, Kashmiri Gate, Delhi
|42
|20250287167
|Injured
|29. Azaf S/O Rasuddin, R/O 5yh Pusta, Kartar Nagar, Delhi
|34
|20250287168
|Injured
|*(Spellings are as per the list released online)
Delhi Red Fort blast: सोमवार शाम लाल किले के पास क्या हुआ?
सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया. फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस धमाके के बाद 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो आग की चपेट में आ गए. धमाका एक धीरे चलती हुई ह्यूंदै i20 कार में हुआ, जिसमें उस वक्त तीन लोग सवार थे.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से पीटीआई ने बताया, “विस्फोट कार के अंदर हुआ, लेकिन घायलों के शरीर पर किसी भी तरह के छर्रे या धातु के निशान नहीं मिले हैं, जो किसी सामान्य धमाके में देखे जाते हैं. यह बात थोड़ा असामान्य है, इसलिए हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं.”
घटना के तुरंत बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया. देर रात पुलिस ने i20 कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया. सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने यह कार करीब डेढ़ साल पहले ओखला के एक व्यक्ति देवेंद्र को बेच दी थी.
पुलिस जांच में सामने आया है कि इसके बाद यह गाड़ी अंबाला में किसी अज्ञात व्यक्ति के पास और फिर पुलवामा के तारिक नामक व्यक्ति के हाथों में पहुंची.
फिलहाल, दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियां कार की पूरी चेन ट्रेस कर रही हैं — ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर धमाके के वक्त यह गाड़ी किसके कब्जे में थी और इसमें किसने विस्फोट किया.
पूरे दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और रेड फोर्ट के आसपास के इलाकों में पुलिस बल तैनात है. राजधानी अब भी इस भयानक धमाके के सदमे में है.