Alert: दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी, 46 डिग्री तक पहुंच रहा है पारा

दिल्ली में बीते दिन अधिकतम पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया था. आज भी लू से तापमान अधिक रहने की संभावना है.

IMD Alert: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में राष्ट्रीस राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की-फुल्री बारिश हो का अनुमान है (PTI)

IMD Issues ‘Yellow’ Alert for Delhi NCR: देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को लू की स्थिति बनी रहने से अधिकतम पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया हैं. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. दिल्ली में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और सोमवार को शहर के कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया था. मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह का न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा. वहीं, सुबह 8.30 बजे हवा में नमी का स्तर 38 फीसदी रहा. दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण बिजली ग्रिड पर दबाव बढ़ रहा है और मजदूरों, बेघर लोगों तथा जानवरों के लिए स्थिति असहनीय हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के लोगों को बुधवार को बारिश होने के बाद ही गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान है. दिल्ली NCR समेत आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी मंगलवार के बाद उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. आईएमडी ने 24 मई और 25 मई को दिल्ली में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है. वहीं 26 मई और 27 मई को बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है. 25 मई को अधिकतम तापमान गिरकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. Heat Wave Tips: दिल्ली समेत उत्तर भारत में पड़ रही भयानक गर्मी, 42 डिग्री टेंप्रेचर में कैसे रहें स्वस्थ और सुरक्षित इन इलाकों में सबसे अधिक दर्ज किया गया तापमान बीते दिन दिल्ली की सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. यह इस साल का अभी तक का सर्वाधिक तापमान है. नजफगढ़ में तापातन 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिससे यह राजधानी का सबसे गर्म स्थान बनकर उभरा था. आईएमडी के मुताबिक, मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने या सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर चलने वाली गर्म हवाओं को ‘लू’ घोषित किया जाता है. वहीं, तापमान के सामान्य से 6.4 डिग्री अधिक होने पर ‘भीषण लू’ की घोषणा की जाती है.