देश

दिल्ली का सबसे जहरीला सोमवार: विषैली हवा ने शहर को अपने आगोश में लिया, देखें किस इलाके का हाल है सबसे खराब

Written byAditi Shivi

author-image
Aditi Shivi
New Update
Delhi Pollution

सर्दी के आते ही दिल्ली घिरी धुंध कि चादर में . छह क्षेत्रों में दर्ज हुआ ‘गंभीर’ वायु प्रदूषण .

दिल्ली सोमवार 17 नवंबर को भारी स्मॉग की चादर के नीचे जागी. हवा घनी महसूस हो रही थी, दृश्यता कम थी और सुबह जल्दी बाहर निकल रहे कई लोगों के लिए सांस लेना असहज था. सुबह 6:05 बजे शहर का कुल AQI 360 तक पहुँच गया जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. 38 निगरानी स्टेशनों में से छह स्टेशनों ने ‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता दर्ज की जिससे यह स्पष्ट हो गया कि शहर स्थिति कितनी खराब हो गई है.

दिल्ली-एनसीआर की हवा ‘बहुत खराब’ से ‘गंभीर’, प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल

दिल्ली पिछले एक महीने से प्रदूषित हवा से जूझ रही है. सरकार को  उम्मीद थी कि क्लाउड सीडिंग के प्रयासों से कृत्रिम बारिश होगी और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा लेकिन ये प्रयास विफल रहे.

AQI.in के अनुसार, आज सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में सिविल लाइन्स का AQI 437, मुखर्जी नगर 490, मयूर विहार 315, मंदिर मार्ग 318 और सफदरजंग एन्क्लेव 418 दर्ज किया गया है. विशेषज्ञों ने लोगों से सलाह दी है कि वे बिना जरूरी काम के बाहर न निकलें और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल करें.

सोमवार सुबह दिल्ली के विभिन्न हिस्सों की स्थिति इस प्रकार रही: (1) अलीपुर: 386, (2) आनंद विहार: 384, (3) अशोक विहार: 392, (4) चांदनी चौक: 383, (5) ITO: 394, (6) लोधी रोड: 337, (7) मुंडका: 396, (8) नेहरू नगर: 389, (9) सीरीफोर्ट: 368.

‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता दिखाने वाले स्टेशन: (1) बवाना: 427, (2) DTU: 403, (3) जयहांगीरपुरी: 407, (4) नरेला: 406, (5) रोहिणी: 404, (6) वजीरपुर: 401.

AQI की श्रेणियाँ: (1) 51–100: संतोषजनक, (2) 101–200: मध्यम, (3) 201–300: खराब, (4) 301–400: बहुत खराब, (5) 400 से ऊपर: गंभीर.

रविवार को भी कई स्थानों पर AQI 400 को पार कर गया. CPCB के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत 386 दर्ज किया गया, जो अब भी ‘बहुत खराब’ जोन में आता है.

सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

गुरुवार (13 नवंबर) को न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह ने वकीलों को निर्देश दिया कि वे अदालत की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की बजाय वर्चुअल माध्यम से शामिल हों. उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली की विषैली हवा से स्थायी स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो सकता है और सभी से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने का अनुरोध किया.

सोमवार सुबह तक एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने AQI 361 दिखाया, जबकि निजी मॉनिटर AQI.in ने AQI 422 दर्ज किया. घनी धुंध कि चादर आसमान पर फैल गई थी और इमारतें तथा मुख्य सड़कें मुश्किल से दिखाई दे रही थीं.

GRAP स्टेज III लागू, प्रदूषण नियंत्रण के कड़े कदम जारी

प्रदूषण के स्तर में गिरावट न आने के कारण एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज III लागू करने का अपना कदम जारी रखा है.

इस चरण में कई प्रकार के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध, ईंट भट्टों पर पाबंदी, पत्थर क्रशरों को बंद करना और उच्च उत्सर्जन वाली औद्योगिक गतिविधियों पर रोक शामिल है.

