Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की तबीयत फिर से क्रिटिकल, घर के बाहर दिखे अमिताभ, आमिर, संजय दत्त समेत कई फिल्मी सितारे

Dharmendra Health Latest Update: मशहूर एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत फिर से क्रिटिकल बताई जा रही है. उनके घर के बाहर के बाहर अमिताभ बच्चन, आमिर खान, संजय दत्त समेत कई फिल्मी सितारे नजर आ रहे हैं. उन्हें लेकर करण जौहर ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है. हालांकि परिवार की ओर से अभी तक किसी अनहोनी की खबर आधिकारिक रुप से सामने नहीं आई है.
आज से करीब दो हफ्ते पहले भी दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र की सेहत को लेकर खबरें सामने आईं थी. उस वक्त परवार ने इंटरनेट और तमाम डिजिटल प्लेटफार्म पर फैल खबरों को अफवाह बताया. उनकी बेटी ईशा देओल ने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने एक इंस्ट्राग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि मीडिया में पापा के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि मेरे पापा की तबीयत स्थिर है और फिलहारल वह रिकवर कर रहे हैं .
(खबर अपडेट हो रही है..)