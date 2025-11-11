scorecardresearch
देश

Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें झूठी, सामने आया बेटी ईशा देओल का बयान

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनकी बेटी ईशा देओल ने मंगलवार को कहा कि पापा अब स्थिर हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

Written byFE Hindi Desk

Dharmendra Health Update: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनकी बेटी ईशा देओल ने मंगलवार को कहा कि पापा अब स्थिर हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol, dharmendra death reason, news on dharmendra, dharmendra last movie, has dharmendra ji passed away, did dharmendra ji passed away, dharmendra hero, dharmendra family, dharmendra children, dharmendra passed away latest news, death of dharmendra, dharmendra death today, hemamalini, age of dharmendra, hema malini husband, sunny deol father, latest news dharmendra, dharmendra deol death date, dharmendra ki death

Dharmendra passes away: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन. (Image: IE File)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनकी बेटी ईशा देओल ने मंगलवार को कहा कि पापा अब स्थिर हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

ईशा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मीडिया में पापा के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं. मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं. कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. पापा की जल्दी रिकवरी के लिए आपकी दुआओं का धन्यवाद.”

Advertisment

Dharmendra Sunny Deol Bobby Deol 2
(Image: Insta/imeshadeol)

उनका यह बयान तब आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लेखक जावेद अख्तर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किए. जावेद अख्तर ने लिखा, “धर्म जी के साथ भारतीय सिनेमा का एक युग खत्म हो गया. वे शक्ति और नर्मी, आकर्षण और गरिमा का अनोखा संगम थे. उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा.”

राजनाथ सिंह ने भी अपने संदेश में कहा, “धर्मेंद्र जी के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ. वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कई यादगार किरदारों को जीवंत किया. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य रहेगा.”

हालांकि, ईशा देओल के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि धर्मेंद्र जीवित हैं, उनकी हालत स्थिर है, और वे रिकवरी कर रहे हैं.
अक्टूबर में उन्हें रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, और उनकी टीम ने बताया था कि वे डॉक्टर्स की निगरानी में हैं.

Bollywood