Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें झूठी, सामने आया बेटी ईशा देओल का बयान

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच उनकी बेटी ईशा देओल ने मंगलवार को कहा कि पापा अब स्थिर हैं और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं.

ईशा ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मीडिया में पापा के बारे में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं. मेरे पिता स्थिर हैं और ठीक हो रहे हैं. कृपया हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. पापा की जल्दी रिकवरी के लिए आपकी दुआओं का धन्यवाद.”

Advertisment

(Image: Insta/imeshadeol)

उनका यह बयान तब आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लेखक जावेद अख्तर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किए. जावेद अख्तर ने लिखा, “धर्म जी के साथ भारतीय सिनेमा का एक युग खत्म हो गया. वे शक्ति और नर्मी, आकर्षण और गरिमा का अनोखा संगम थे. उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा.”

राजनाथ सिंह ने भी अपने संदेश में कहा, “धर्मेंद्र जी के निधन की खबर से गहरा दुख हुआ. वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कई यादगार किरदारों को जीवंत किया. भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य रहेगा.”

हालांकि, ईशा देओल के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि धर्मेंद्र जीवित हैं, उनकी हालत स्थिर है, और वे रिकवरी कर रहे हैं.

अक्टूबर में उन्हें रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, और उनकी टीम ने बताया था कि वे डॉक्टर्स की निगरानी में हैं.