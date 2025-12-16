Draft Voter List: राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा समेत 5 राज्यों के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज होंगे जारी, अपना नाम ऐसे कर सकेंगे चेक

वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत 12 में से तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी की जाएगी. सेकेंड फेज के रिविजन के दौरान चुनाव आयोग राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गोवा के साथ पुडुचेरी व लक्षद्वीप की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करेगा. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं का एन्यूमरेशन आज पूरा हो जाएगा और तय कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी. चुनाव आयोग के SIR शेड्यूल के मुताबिक, इन पांचों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन दाखिल किए जा सकेंगे. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी.

बताया जा रहा है कि SIR के दूसरे चरण से गुजर रहे इन पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का अनुमान 7.5 से 8.5 फीसदी तक हो सकता है. हालांकि लक्षद्वीप में यह आंकड़ा काफी कम, लगभग 2.5 फीसदी रहने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल में स्थिति सबसे बड़ी मानी जा रही है. यहां करीब 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं. ये वे मतदाता हैं जो या तो अब जीवित नहीं हैं, स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं, जिनका पता नहीं चल रहा है या जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज पाए गए हैं. यह भी कहा जा रहा है कि जिन मतदाताओं को नोटिस भेजे जाएंगे, उनकी संख्या 58 लाख से कहीं ज्यादा हो सकती है.

दरअसल, कई मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म में पूरी जानकारी नहीं दी है. खासकर पिछली SIR सूची से अपने नाम के लिंक का जिक्र नहीं किया गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार नियमों में बदलाव कर दिया गया था और फॉर्म भरते समय दस्तावेज जमा करना जरूरी नहीं रखा गया. अब बूथ लेवल अधिकारियों ने इन खामियों की पहचान कर ली है.

अब आगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नोटिस पाने वाले कितने मतदाता जरूरी दस्तावेज दिखाकर चुनाव अधिकारियों को अपनी नागरिकता और पात्रता साबित कर पाते हैं. इसके बाद ही चुनाव आयोग तय करेगा कि अंतिम वोटर लिस्ट से कितने नाम हटाए जाएंगे.

गोवा की बात करें तो यहां कुल 11.8 लाख मतदाताओं में से करीब एक लाख नाम यानी लगभग 8.5 फीसदी हटाए जाने की संभावना है. राजस्थान में भी कुल 5.46 करोड़ मतदाताओं में से 7.5 से 8 फीसदी नाम काटे जा सकते हैं. वहीं लक्षद्वीप में सबसे कम असर दिखेगा, जहां कुल 57,813 मतदाताओं में से करीब 2.5 प्रतिशत नाम हट सकते हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएंगे.

इसके अलावा पारदर्शिता के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के साथ-साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे नाम वाले मतदाताओं की सूची भी CEO और DEO की आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी, ताकि आम लोग भी इसे देख सकें.

पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में SIR की समयसीमा बढ़ा दी थी. यह फैसला राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध पर लिया गया. पहले इन सभी जगहों पर एन्यूमरेशन का काम पिछले गुरुवार तक पूरा होना था और ड्राफ्ट लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होनी थी. लेकिन मतदाता सत्यापन के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से आयोग ने तारीखें आगे बढ़ा दीं.