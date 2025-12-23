MP Voter List Update: मध्य प्रदेश में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन आज, ऐसे चेक करें अपना नाम

Madhya Pradesh Voter List Update: चुनाव आयोग मंगलवार को मध्य प्रदेश के लिए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स प्रकाशित करने जा रहा है. यह प्रक्रिया चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास का हिस्सा है.

इससे पहले, चुनाव आयोग ने केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के कार्यक्रम में संशोधन किया था, जिसमें 1 जनवरी, 2026 को क्वालीफाइंग डेट निर्धारित की गई थी. यह निर्णय संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध के बाद लिया गया था, जिसका उद्देश्य मतदाता डेटाबेस को अधिक सटीक और अपडेटेड बनाना सुनिश्चित करना था.

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्यों किया जा रहा है?

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है. इस अभ्यास में डुप्लिकेट, फर्जी और मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को अपडेट करना है. इस अभ्यास में डुप्लिकेट, फर्जी और अयोग्य एंट्रीज को हटाने पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें मृत मतदाताओं या अपना निवास स्थान बदल चुके लोगों के नाम शामिल हैं. साथ ही इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी एलिजिबल नागरिक सूची में शामिल हों, जिससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़े और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें.

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित एक घर-घर (door-to-door) और दस्तावेज़-आधारित सत्यापन प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया के माध्यम से, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) धरातल पर जाकर मतदाताओं के विवरण का सत्यापन करते हैं, जबकि नागरिकों को अपनी जानकारी की जांच करने और उसे अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में मतदाता अपना नाम कैसे जांच सकते हैं

23 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशित होने के बाद, मतदाता अपने विवरण का ऑनलाइन सत्यापन कर सकेंगे. अपना स्टेटस जांचने के लिए नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा और होमपेज के टॉप राइट कोने में उपलब्ध ‘Search your name in E-roll’ विकल्प पर क्लिक करना होगा.

मतदाता अपनेEPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) या व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करके ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में अपनी प्रविष्टि देख सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं को यह सलाह भी दी है कि वे अंतिम सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवश्यक घोषणा के साथ फॉर्म 6 भरें. यह फॉर्म अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा किया जा सकता है या ECINet ऐप और वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भरा जा सकता है.

इसके अतिरिक्त मतदाता अपने SIR फॉर्म जमा करने का स्टेटस ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं. voters.eci.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन करके और एन्यूमरेशन फॉर्म भरने या देखने के ऑप्शन को चुनकर, यूज़र्स यह देख सकते हैं कि उनका फॉर्म पहले ही जमा किया जा चुका है या नहीं. यदि सबमिशन की पुष्टि करने वाला संदेश नहीं आता है, तो एक खाली फॉर्म अपने आप खुल जाएगा, जो यह दिखाता है कि डेटा अभी तक अपलोड नहीं किया गया है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

