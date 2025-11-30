scorecardresearch
देश

Voter List SIR के बीच चुनाव आयोग ने BLO का मेहनताना 6000 से बढ़ाकर 12 हजार रुपये किया, ERO–AERO को पहली बार मिलेगा मानदेय

दूसरे फेज के SIR के दौरान चुनाव आयोग ने BLO का मेहनताना 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. इसके साथ ही BLO सुपरवाइजर्स का मानदेय भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.

Written byFE Hindi Desk

दूसरे फेज के SIR के दौरान चुनाव आयोग ने BLO का मेहनताना 6000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया है. इसके साथ ही BLO सुपरवाइजर्स का मानदेय भी 12,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
EC remuneration doubles for BLO also decides to give honorarium to ERO & AEROs, Election Commission notification BLO salary, Voter list revision officers pay, Election worker wages India, Electoral roll officers honorarium, BLO benefits 2025, Bihar SIR BLO incentive, Election duty salary news, BLO ERO AERO payment structure, BLO सैलरी, चुनाव आयोग अपडेट, BLO मानदेय, ERO AERO सैलरी, बिहार SIR, मतदाता सूची अपडेट, BLO वेतन दोगुना, चुनाव ड्यूटी सैलरी

वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी के लिए दूसरे फेज के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बीच चुनाव आयोग ने BLO का मेहनताना दोगुना किया, ERO–AERO को पहली बार मिलेगा मानदेय. (Image: X/@ECISVEEP)

Election Commission Doubles BLO Pay and Introduces Honorarium for EROs and AEROs : भारत में लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया पर खड़ा नहीं है. यह उन हजारों लोगों की मेहनत पर टिका है, जो घर-घर जाकर मतदाताओं का नाम जोड़ते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक की आवाज़ सही तरीके से दर्ज हो. बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO ही वे लोग हैं जो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को सबसे नज़दीक से निभाते हैं.

इन्हीं अनदेखे नायकों की वर्षों से चली आ रही मेहनत को सम्मान देते हुए चुनाव आयोग ने कई साल बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. इस फैसले के बाद BLO, सुपरवाइज़र, ERO और AERO का मेहनताना अब उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया गया है. आयोग ने साफ संकेत दिया है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले जमीनी कर्मियों की भूमिका अब पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

Advertisment

Also read : Voter List SIR: वोटर लिस्ट रिविजन फॉर्म भरने के लिए बचे हैं सिर्फ 5 दिन! ये मतदाता मोबाइल से मिनटों में निपटा सकते हैं काम

EC remuneration doubles for BLO also decides to give honorarium to ERO & AEROs 2
Photograph: (Image: EC)

ECI का बड़ा ऐलान, BLO का मानदेय अब दोगुना

चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 2015 के बाद पहली बार BLO का वार्षिक मेहनताना 6000 रुपये से बढ़ाकर 12000 रुपये किया गया है. मतदाता सूची संशोधन के दौरान मिलने वाला इंसेंटिव भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है.

BLO सुपरवाइजर, ERO और AERO को भी बड़ा लाभ

  • BLO सुपरवाइज़र का मानदेय 12000 से बढ़ाकर 18000 रुपये किया गया है.
  • AERO यानी Assistant Electoral Registration Officer को पहली बार 25000 रुपये का मानदेय मिलेगा.
  • ERO यानी Electoral Registration Officer को भी पहली बार 30000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा.

यह पहली बार है जब ERO और AERO को आधिकारिक रूप से मानदेय दिया जा रहा है. यह प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है.

Also read : Tatkal Booking : तत्काल टिकट बुकिंग में 1 दिसंबर से बड़ा बदलाव, मुंबई से इस शहर के बीच ट्रेन सफर करने वालों के लिए जानना जरुरी

क्या बिहार के BLO को भी मिलेगा लाभ?

इसके अलावा, आयोग ने बिहार से शुरू होने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया में काम करने वाले BLOs को 6,000 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की मंजूरी भी दी है.

क्यों उठाया गया यह कदम?

चुनाव आयोग ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतंत्र की वास्तविक नींव है. BLO, सुपरवाइज़र, ERO और AERO बिना थके फील्ड में काम करते हैं ताकि हर मतदाता सही रूप से दर्ज हो सके.

Also read : Update Mobile number in Aadhaar: घर बैठे आधार में मोबाइल नंबर कर सेकेंगे अपडेट, नए ऐप में सुविधा जल्द

आयोग का मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले इन अधिकारियों को उचित सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए. यह फैसला उसी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है.

Voter List SIR