Hero MotoCorp के पवन मुंजाल पर ED का छापा, 3% कंपनी के शेयर गिरे

Hero MotoCorp Executive Chairman: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनीलॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के तहत हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन मुंजाल एवं अन्य के परिसरों पर मंगलवार को छापे मारे.

ED raid on Pawan Munjal: छापेमारी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत दिल्ली और पड़ोसी गुरुग्राम स्थित परिसरों में की गई.

ED raid on Pawan Munjal: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पवन मुंजाल पर मंगलवार को छापा मारा. यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत पवन मुंजाल के दिल्ली स्थित परिसर और पड़ोसी गुरुग्राम स्थित परिसरों में की गई. कथित रुप से मुंजाल के एक करीबी पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) की शिकायत मिलने पर यह जांच की जा रही है. दरअसल चेयरमैन पवन मुंजाल के करीबी पर अघोषित विदेशी मुद्रा रखने के आरोप है. कौन हैं पवन मुंजाल? पवन कांत मुंजाल एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और मोटरसाइकिल और स्कूटर के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ हैं. इंडिया टुडे पत्रिका ने उन्हें 2017 के भारत के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 49वां स्थान दिया था. मई 2022 तक, उनकी कुल संपत्ति 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने भी पिछले साल मार्च में कर चोरी की जांच के तहत मुंजाल और देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के परिसरों पर छापा मारा था. हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 3 फीसदी गिरा हीरो मोटोकॉर्प एक कैलेंडर वर्ष में यूनिट की बिक्री के मामले में 2001 में दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बनी थी और लगातार 20 साल से शीर्ष स्थान पर काबिज है. कंपनी की मौजूदगी एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के 40 देशों में है. ईडी द्वारा पवन मुंजाल के आवास पर छापा मारने के बाद हीरो मोटोकॉर्प के शेयर की कीमत 3 फीसदी गिरकर 3,106.20 रुपये पर आ गई.