अवैध सट्टेबाजी पर कार्रवाई: ED ने क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की संपत्तियां जब्त कीं

निदेशालय प्रवर्तन (ED) ने गुरुवार को कहा कि उसने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना (Suresh Raina) और शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अस्थायी रूप से जब्त किया है. आरोप है कि दोनों ने भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के प्रचार और सुविधा प्रदान करने वाले विदेशी संगठनों के साथ एंडोर्समेंट समझौते किए थे. एजेंसी ने रैना के म्यूचुअल फंड निवेश, जिसकी कीमत 6.64 करोड़ रुपये है, और धवन की अचल संपत्ति, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपये है, को जब्त किया है.

Also Read: Groww IPO : ग्रो का आईपीओ 350% सब्‍सक्राइब, रिटेल हिस्सा 7 गुना से ज्यादा भरा, आपने किया सब्सक्राइब?

Advertisment

एक जांच में ED ने कहा कि रैना और धवन दोनों ने “जानबूझकर” 1xBet के प्रचार के लिए इसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xBat Sporting Lines के साथ एंडोर्समेंट समझौते किए. एजेंसी ने कहा कि ये एंडोर्समेंट इस उद्देश्य से किए गए थे कि भुगतान विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किया जाए ताकि फंड की अवैध उत्पत्ति छिपाई जा सके जो कि अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अपराध से जुड़े धन से संबंधित है.

Also Read: HDFC मिड कैप फंड 3, 5, 10 और 15 साल में अपनी कैटेगरी में बना टॉपर, क्या है विनिंग स्ट्रैटेजी

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.