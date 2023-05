वित्त मंत्री का राहुल गांधी पर पलटवार, राजस्थान में अडानी का प्रोजेक्ट रद्द क्यों नहीं कर देती कांग्रेस सरकार?

Finance Minister hits back at Rahul Gandhi: एक दिन पहले राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला था और इससे जुड़े कई सवाल खड़े किए थे. इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहुल गांधी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि उन्हें बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत हो चुकी है. वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी वहां अडानी का प्रोजेक्ट रद्द क्यों नहीं कर देते?

निर्मला सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर राहुल गांधी वास्तव में सोचते हैं कि अडाणी को ये सब चीजें अनुचित तरीके से लाभ पहुचाने के लिए दी गई हैं, तो यह सच नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं यह भी कहना चाहती हूं कि उन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत हो चुकी है. हम 2019 के चुनावों से पहले इसे देख चुके हैं, अब वह फिर से ऐसा कर रहे हैं. वह इन सब झूठे आरोपों से कोई सबक नहीं सीखते हैं.’’

बैंक खातों में लावारिस पड़े पैसों के लिए बनेगा नया पोर्टल, AI की मदद से होगी दावेदार की पहचान

सीतारमण ने यह भी सवाल किया कि राहुल गांधी ने केरल सरकार द्वारा अडाणी को दिए गए ‘‘अनुचित लाभ’’ और राजस्थान में कंपनी की एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई. वित्त मंत्री ने कहा कि जब अडानी को केरल में विझिंजम बंदरगाह सौंपा गया था तो वहां कांग्रेस की ही सरकार थी. वित्त मंत्री ने कहा कि यह किसी टेंडर के आधार पर नहीं दिया गया था. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अब वहां कांग्रेस की नहीं बल्कि माकपा की सरकार है. लेकिन उन्हें यह पूछने और मांग करने से किसने रोका है कि केरल सरकार उस आदेश को रद्द कर दे?

#WATCH | "We have stopped the Chinese from coming into Arunachal Pradesh. Our actions speak for it," says Finance Minister Nirmala Sitharaman in Bengaluru. pic.twitter.com/lpDwgpmpU5— ANI (@ANI) April 6, 2023