तम्बाकू, पान मसाला खाने वालों पर बढ़ेगा भार, निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किए दो बिल

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेंटरल एक्साइज) बिल क्या है?

केंद्रीय उत्पाद शुल्क बिल सिगार, चेरूट और सिगरेट पर लंबाई के आधार पर 1,000 स्टिक के लिए 5,000 से 11,000 रुपये तक उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है. बिल में अप्रकाशित तंबाकू पर 60-70% और निकोटिन व इनहेलशन उत्पादों पर 100% शुल्क लगाने का प्रावधान भी है. यह उत्पाद शुल्क ‘सिन गुड्स’ पर लागू 40% जीएसटी के अलावा लगाया जाएगा.

वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% जीएसटी के अलावा मुआवजा उपकर (compensation cess) भी लगता है.

सरकारी सूत्रों ने कहा, “हम इस वित्त वर्ष में कर्ज चुकता करने और मुआवजा उपकर खत्म करने की दिशा में हैं,” हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उपकर कब तक समाप्त होगा.

1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी शुरू हुआ, तब राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए 5 साल तक यानी 30 जून 2022 तक मुआवजा उपकर लगाया गया था.

मुआवजा उपकर की अवधि बाद में चार साल के लिए बढ़ा दी गई और अब यह 31 मार्च 2026 तक लगेगा. इस उपकर से जो पैसा जमा हो रहा है, उसे केंद्र सरकार कोविड के समय राज्यों को हुए जीएसटी नुकसान का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर रही है.

3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया कि तंबाकू और पान मसाला पर मुआवजा उपकर तब तक जारी रहेगा जब तक कर्ज चुकता नहीं हो जाता.

अन्य लग्ज़री वस्तुओं पर मुआवजा उपकर 22 सितंबर को समाप्त कर दिया गया, जब जीएसटी दरों को सरल बनाकर केवल 5% और 18% की दो स्लैब लागू की गईं. वहीं, अल्ट्रा-लग्ज़री सामान, सॉफ्ट ड्रिंक्स और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर तय की गई है.

