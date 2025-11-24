Delhi Pollution: "हो सके तो दिल्ली की गलियां छोड़ दो": लंदन से आए टेकी ने ये बात क्यों कही?

Delhi Pollution: एक टेक्नीशियन ने सोशल मीडिया पर दिल्ली की खराब होती हवा को लेकर बहस शुरू की और लोगों से कहा, “दिल्ली छोड़ दो” और “जरूरत पड़े तो कर्ज़ लेकर ही सही, यहाँ से निकल जाओ.” उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि इस शहर की हवा “खराब” है, लेकिन असली हाल तब समझ आया जब वे लंदन से सिर्फ थोड़े दिन के लिए दिल्ली आए.

उन्होंने X (पहले ट्विटर) पर कहा, “दिल्ली छोड़ दो, जरूरत पड़े तो कर्ज़ लेकर ही सही.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं पहले सोचता था, आखिर दिल्ली के लोगों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कितना बुरा हो सकता है? मुझे पता था कि यह खराब है, लेकिन मैं इसकी गंभीरता कभी नहीं समझ पाया क्योंकि मैंने इसे इतनी भयानक तरह से महसूस ही नहीं किया था.”

कुशवाहा, जो दिल्ली में पले-बढ़े और जिन्होंने यहीं से पढ़ाई की, ने कहा कि उन्होंने कभी “बहुत बड़ा फर्क" महसूस नहीं किया था. उन्होंने कहा, “आप लोगों को सड़कों पर बिना मास्क के चलते हुए देखते हैं, वो बस ऐसे ही घूमते रहते है, और यहाँ तक कि लोग मॉर्निंग वाक पर भी जाते हैं.”

हालांकि, उन्होंने माना कि लंदन में कुछ साल बिताने के बाद उन्हें पता चला कि वे दिल्ली की वायु गुणवत्ता के बारे में गलत थे, उनका मानना है कि दिल्ली छोड़ना हर किसी के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “मैं गलत था. असल में यहाँ के हालात एक संकट की तरह हैं. और सच कहूँ तो इस शहर को छोड़ना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए.”

‘प्रदूषण का स्वाद और गंध महसूस हुई’

लंदन से भारत आए कुशवाहा ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण इतना गंभीर था कि उन्होंने इसे सच में “चख और सूंघ” लिया. उन्होंने बताया, “लंदन में कुछ साल तक साफ हवा में रहने के बाद जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे सच में प्रदूषण का स्वाद और गंध महसूस हुई. AQI 200 भी मुझे भारी लगा. गले में खराश और फेफड़ों में सूई चुभने जैसा महसूस हुआ. मैं सच में महसूस कर सकता था कि प्रदूषण मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है.”

उन्होंने कहा कि वे अपनी यात्रा को जल्दी समाप्त कर रहे हैं और दूसरों से भी “सामान बांधकर कहीं और शिफ्ट होने” की सलाह दी. उन्होंने कहा, “कृपया अपने भले के लिए इस शहर को छोड़ दें. यहां प्रॉपर्टी खरीदना भी कोई समझदारी नहीं है. मुंबई के लिए भी यही बात है. अगर हो सके, तो अपने बैग पैक करें और खुद को और अपने काम को कहीं और ले जाएं. मैंने अपनी यात्रा जल्दी खत्म कर दी है और कल इस शहर को छोड़ रहा हूँ.”

उन्होंने अपने लंबे सोशल मीडिया पोस्ट का अंत खुद की एक तस्वीर के साथ किया, जिसमें वह कैब के अंदर मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे थे.

Leave Delhi, go in debt if you have to.



I used to think, how bad can the AQI really be for people in Delhi? I knew it was bad, but I never understood the scale because I didn’t feel it as drastically. I grew up in Delhi, studied here, and never felt a huge difference. You see… pic.twitter.com/OV5RVE351C — Kunal Kushwaha (@kunalstwt) November 22, 2025

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

दिल्ली के AQI को लेकर इस व्यक्ति की पोस्ट ने X पर काफी ध्यान खींचा है. इसे अब तक 9.8 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और यह संख्या बढ़ती जा रही है. कई लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई और पोस्ट को लाइक या रीपोस्ट भी किया. कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय भी साझा करने लगे.

एक सोशल मीडिया यूज़र ने पूछा, “मैं AQI को लेकर उत्सुक हूँ. आप 50 की हवा की खराबी तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपने 10 के नीचे की हवा में समय न बिताया हो. वहां की हवा कितनी खराब है?”

कुशवाहा ने जवाब दिया, “औसत 00, पीक 800.”

दूसरे यूज़र ने पूछा कि क्या सच में इतनी खराब है. कुशवाहा ने कहा, “और खराब नहीं हो सकती.”

तीसरे यूज़र ने कमेंट किया, “‘दिल्ली छोड़ दो’ सलाह उन थोड़े लोगों के लिए है जो ऐसा कर सकते हैं. बाकी लोगों के लिए जरूरी है कि हवा की समस्या को ठीक किया जाए, न कि शहर छोड़ने का प्लान बनाना.”

चौथे यूज़र ने लिखा, “बिलकुल सही. मैंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में बिताई है और बढ़ते AQI का असर शायद ही महसूस किया. लेकिन मैंने एक साल ऐसे जगह में बिताया जहां औसत AQI सिर्फ 4 है, और फर्क बहुत साफ महसूस हुआ. रबर की जलती हुई गंध हमेशा रहती है – हमने इसे सामान्य क्यों समझ लिया? हम सभी उबलते पानी में मेंढक जैसी स्थिति में हैं.”

एक सोशल मीडिया यूज़र ने सुझाव दिया, “दिल्ली की हवा अब सिर्फ खराब नहीं, बल्कि खतरनाक हो गई है. जो लोग साफ हवा वाले इलाकों में रहते हैं, उन्हें वापस आने पर गले में जलन, छाती में चुभन, और भारीपन होने के साथ इसकी टॉक्सिसिटी सबसे पहले महसूस होती है. अगर आपके पास विकल्प है तो अपनी और अपने परिवार की सेहत को प्राथमिकता दें. शहर बदला जा सकता है, लेकिन आपके फेफड़े नहीं. अपनी सेहत के साथ समझौता मत करें. सांस लेने की कीमत किसी भी शहर से ज्यादा बड़ी है.”

एक और यूज़र ने केरल शिफ्ट होने की सलाह दी.

दिल्ली का आज का AQI

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 396 दर्ज किया गया जो “बहुत खराब” श्रेणी में आता है. अन्य प्रमुख शहरों की तुलना करें तो चेननई का AQI 45 रहा, जो “अच्छा” है, बैंगलुरु 50 और हैदराबाद 81 दर्ज किए गए जो “संतोषजनक” श्रेणी में आते हैं. पुणे का AQI 124, मुंबई 166, पटना 148, लखनऊ 195 और अहमदाबाद 165 “मध्यम” श्रेणी में हैं. जयपुर का AQI 224 रहा, जिसे “खराब” माना गया.

इस सूची में दिल्ली अपने 397 AQI के साथ सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला शहर बना हुआ है. CPCB के अनुसार AQI स्कोर 0 से 50 तक “अच्छा”, 51 से 100 तक “संतोषजनक”, 101 से 200 तक “मध्यम”, 201 से 300 तक “खराब”, 301 से 400 तक “बहुत खराब” और 401 से 500 तक “गंभीर” श्रेणी में आता है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed by FE Editors for accuracy.

To read this article in English, click here.