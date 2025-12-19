क्या बंद हो जाएंगी प्राइवेट कैब कंपनियां? भारत टैक्सी का यह नया मॉडल हिला देगा पूरा मार्केट!

Bharat Taxi Delhi launch: दिल्ली और राजकोट में रहने वाले लोगों के लिए जल्द ही ओला और उबर जैसी ऐप वाली टैक्सियों का एक नया विकल्प आने वाला है, जिसका नाम है ‘भारत टैक्सी’. खास बात यह है कि यह ‘भारत टैक्सी’ किसी बड़ी कंपनी की नहीं, बल्कि खुद ड्राइवरों की अपनी को-ऑपरेटिव सोसाइटी (सहकारी समिति) होगी. इसे इसलिए बनाया गया है ताकि ड्राइवरों को ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा बराबरी का हक और बेहतर कमाई मिल सके.

NDTV की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में इसका ट्रायल पूरा हो चुका है और अब गुजरात के राजकोट में भी इसी तरह का ट्रायल चल रहा है. उम्मीद है कि राजकोट में इसे 1 फरवरी को लॉन्च कर दिया जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि धीरे-धीरे इस सेवा को देश के 20 से ज़्यादा शहरों में फैलाया जाएगा.

इस नए सिस्टम में पैसों के लेन-देन (पेमेंट) को इस तरह बनाया गया है कि ड्राइवरों को ज़्यादा फायदा हो. भारत टैक्सी में ड्राइवर को किराए का 80% हिस्सा सीधे मिलेगा, जिसके लिए एक मंथली क्रेडिट सिस्टम तैयार किया गया है. यह ऐप Android और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा. ओला, उबर और रैपिडो जैसी बड़ी कंपनियों को टक्कर देने के लिए इसमें ये 5 बड़ी बातें होंगी जो इसे दूसरों से अलग बनाएंगी.

को-ऑपरेटिव सोसाइटी प्लेटफॉर्म

यह ऐप एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी के मॉडल पर काम करता है. इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ ड्राइवर सिर्फ काम करने वाले कर्मचारी नहीं, बल्कि इस प्लेटफॉर्म के मेंबर माने जाएंगे. इसमें किसी एक मालिक का राज नहीं होगा, बल्कि सभी ड्राइवर इसके सामूहिक मालिक होंगे. इससे फैसले सबकी राय से लिए जाएंगे और सिस्टम में पारदर्शिता (transparency) रहेगी. यहाँ कमाई और मिलने वाले फायदों को सभी के बीच सही तरीके से बाँटा जाएगा, ताकि किसी का हक न मारा जाए. जब ड्राइवरों को लगेगा कि यह उनकी अपनी कंपनी है, तो वे बेहतर काम करेंगे. इससे ड्राइवरों और सवारियों के बीच भरोसा बढ़ेगा और सर्विस की क्वालिटी अच्छी होगी.

हर तरह की कैब सर्विस

भारत टैक्सी सेवा विभिन्न यात्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की टैक्सी सेवाएं प्रदान करती है. डेली सिटी राइड्स और एयरपोर्ट ट्रांसफर से लेकर आउटस्टेशन ट्रिप्स तक,यूज़र्स कई वाहन विकल्पों में से चुन सकते हैं. यह लचीलापन इसे व्यक्तियों, परिवारों और व्यावसायिक यात्रियों के लिए समान रूप से उपयुक्त बनाता है.

ड्राइवरों के लिए जीरो कमीशन

भारत टैक्सी सर्विस की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा. ड्राइवर अपनी पूरी कमाई अपने पास रख सकेंगे और उन्हें प्लेटफॉर्म को अपनी कमाई का कोई हिस्सा (कट) नहीं देना होगा. इससे ड्राइवर्स को काफी फायदे होंगे. जो पैसा पहले कंपनियां कमीशन के तौर पर काट लेती थीं, अब वह सीधा ड्राइवर की जेब में जाएगा. पैसों की तंगी कम होगी, जिससे ड्राइवर मानसिक रूप से शांत रहेंगे. जब ड्राइवर खुश और संतुष्ट होंगे, तो वे सवारियों को ज़्यादा अच्छी और भरोसेमंद सर्विस देने के लिए प्रेरित होंगे.

फटाफट बुकिंग

भारत टैक्सी सर्विस मेंइंस्टेंट बुकिंग की सुविधा है, जिससे यूज़र्स पलक झपकते ही कैब बुक कर सकते हैं. इसकी प्रोसेस बहुत ही आसान है और समय बचाती है. खासकर तब, जब आपको कोई इमरजेंसी हो या आखिरी वक्त पर कहीं निकलने का प्लान बने, तो यह बहुत काम आती है. बुकिंग होते ही तुरंत कन्फर्मेशन मिल जाता है, ताकि सवारी को सड़क पर खड़े होकर गाड़ी का लंबा इंतज़ार न करना पड़े.

ओला और उबर का दमदार विकल्प

भारत टैक्सी सर्विस अब ओला (Ola) और उबर (Uber) के एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रही है. ड्राइवरों से कोई कमीशन न लेना, ड्राइवरों का खुद मालिक होना और भरोसेमंद सर्विस देना- ये बातें इसे दूसरी कंपनियों से अलग और टिकाऊ बनाती हैं. यह मॉडल ड्राइवरों और सवारियों, दोनों के फायदे को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे यह लोगों के लिए एक 'फ्रेंडली' और बेहतर विकल्प साबित होगा.

