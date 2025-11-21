Bihar Election 2025: कौन हैं श्रेयसी सिंह जिन्होंने मेडल से मंत्रिमंडल तक का सफर पूरा किया?

Bihar Election 2025: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली निशानेबाज़ श्रेयसी सिंह ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया. गुरुवार को वह आधिकारिक तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के कैबिनेट में शामिल हो गईं. यह कदम अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं से राज्य की राजनीति में उनके सफर का एक बड़ा चरण माना जा रहा है. श्रेयसी ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव जीता था और 2025 में जमुई से दोबारा विजयी रहीं. इस बार उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार शमशाद आलम को 54,000 से अधिक वोटों के अंतर से पराजित किया.

बिहार के कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्रेयसी ने कहा, “मैं जमुई की जनता और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं. आज शपथ लेने वाली कैबिनेट में युवाओं और अनुभवी नेताओं दोनों का प्रतिनिधित्व है.”

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर फिर से सत्ता में वापसी की. इस चुनाव में बीजेपी 89 सीटें हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि उसके सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) ने कड़ी टक्कर देते हुए 85 सीटें जीतीं.

श्रेयसी सिंह कौन हैं?

श्रेयसी सिंह 2020 में जब वह 29 साल की थीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुईं. उसी साल उन्होंने जमुई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और आरजेडी के उम्मीदवार विजय प्रकाश को 41,000 से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की.

इसके साथ ही श्रेयसी एक सम्मानित खिलाड़ी भी हैं, जिनका शूटिंग में बेहतरीन करियर रहा है. वे ऐसे परिवार से आती हैं, जहाँ उनके दादा और पिता दोनों ने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) में अध्यक्ष के रूप में सेवा दी. खास बात यह है कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत है. उनके पिता, दिवंगत केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह और उनकी माँ पूर्व सांसद पुतुल कुमारी दोनों राजनीति में सक्रिय रहे हैं.

श्रेयसी सिंह ने 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए 12वां स्वर्ण पदक जीता. इससे पहले, श्रेयसी ने 2017 में ब्रिस्बेन में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में रजत पदक भी हासिल किया था. भारतीय खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

इससे पहले श्रेयसी ने 2014 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लिया था, जहाँ उन्होंने रजत पदक जीता. वे 2013 में अकापुल्को, मैक्सिको में आयोजित ट्रैप शूटिंग वर्ल्ड कप की प्रतिभागी भी रही थीं.

राजनाथ सिंह ने श्रेयसी की सराहना की

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh), जिन्होंने हाल ही में हुए बिहार चुनाव में श्रेयसी सिंह के लिए प्रचार किया था, ने उनकी क्षमताओं की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि श्रेयसी ने भारत के लिए पहले ही “स्वर्ण” जीत लिया है और अब जमुई के विकास का “स्वर्ण” लेकर आएंगी. राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि श्रेयसी जमुई और बिहार की “आवाज़” बनेंगी.

