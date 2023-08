Gadar 2 box office collection day 5: सनी देओल की फिल्‍म ने स्‍वतंत्रता दिवस पर रचा इतिहास, 5 दिन में कमाई 225 करोड़ के पार

c

Gadar 2 Collection: सनी देओल की यह फिल्‍म 5 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा घरेलू बॉक्‍स ऑफिस पर पार गई है. (file)

Gadar 2 Box Office Collection day 5: सनी देओल की फिल्म ‘गदर 2’ का गदर बॉक्स ऑफिस पर जारी है. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्‍यार मिल रहा है. फिल्‍म ने रिलीज के 5वें दिन स्‍वतंत्रता दिवस पर कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया है. यह 15 अगस्‍त को सबसे ज्‍यादा कलेक्‍शन करने वाली फिल्‍म बन गई है. 15 अगस्‍त को रिलीज के 5वें दिन गदर 2 का कलेक्‍शन 55 करोड़ रुपये रहा है, जो रविवार की तुलना में भी ज्‍यादा है. इसके साथ ही सनी देओल की यह फिल्‍म 5 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा घरेलू बॉक्‍स ऑफिस पर पार गई है. फिल्‍म ने पहले 3 दिन में ही 100 करोड़ से ज्‍यादा कमाई कर ली थी. 5 दिन में कितनी हुई कमाई पहला दिन: [पहला फ्राइडे]: 40.1 करोड़

दूसरा दिन: [पहला शनिवार]: 43.08 करोड़

तीसरा दिन: [पहला रविवार]: 51.7 करोड़

चौथा दिन: 38.7 करोड़

पांचवां दिन: 55.1 करोड़

कुल कमाई: 229 करोड़ बॉलीवुड से जुड़ी वेबसाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार फिल्‍म ने पहले दिन 40 करोड़ से कुछ ज्‍यादा कमाई की थी तो दूसरे दिन इसकी कमाई 43 करोड़ से ज्‍यादा रही. पहले रविवार यानी तीसरे दिन फिल्‍म ने 51.7 करोड़ कमा लिए. पहले सोमवार यानी चौथे दिन कमाई में हल्‍की गिरावट आई और आंकड़ा 38.7 करोड़ का रहा तो पांचवें दिन फिल्‍म ने 55 करोड़ से ज्‍यादा कमाई की. आज 250 करोड़ का पार होगा आंकड़ा! मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गदर 2 के लिए आज यानी छठें दिन एडवांस बुकिंग का ट्रेंड मजबूत है. मॉर्निंग शोज में जिस तरह का फुटफाल दिखा, उससे आज भी कमाई के लिहाज से बड़ा दिन साबित हो सकता है. शुरूआती अनुमान के मुताबिक आज यह फिल्म 27 करोड़ की कमाई कर सकती हैऋ जिससे 6 दिन में कुल कमाई 256 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. ‘गदर 2’ को खूब मिल रहा है प्‍यार ‘गदर 2’ में सनी देओल और अमीषा पटेल एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदारों तारा सिंह और सकीना के रूप में दर्शको का प्‍यार बटोर रहे हैं. 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी का ‘गदर 2’ को पूरा फायदा हुआ और इसे देखने के लिए सिनेमाघरों में ऑडियंस की भीड़ उमड़ पड़ी. अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी ‘गदर 2’ साल 2001 की हिट ‘गदर’ की अगली कड़ी है. इस फिल्‍म की लगात 80 से 90 करोड़ के बीच बताई जा रही है, जबकि कमाई अभी अपने लागत का करीब 3 गुना हो चुकी है. ऐसे में ट्रेड एनालिस्‍ट गदर 2 को ब्‍लॉक बस्‍टर हिट मान रहे हैं. अगर फिल्‍म ऐसे ही कमाई करती रही तो कई बड़ी फिल्‍मों का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है. बॉलीवुड को मिला बूस्‍ट गदर 2 की कमाई ने बॉलीवुड बॉक्‍स ऑफिस को बड़ा बूस्‍ट दिया है. इसके पहले पठान ने बॉक्‍स ऑफिस पर जबरदस्‍त कलेक्‍शन किया था. लेकिन बीते 1 से 1.5 साल में कुछ फिल्‍मों को छोड़ दें तो बॉलीवुड में हिट या सुपरहिट फिल्‍मों का सूखा ही रहा है. जबकि साउथ की फिल्‍में कमाल कर रही हैं. ऐसे में बॉलीवुड को गदर 2 जैसी बड़ी हिट का इंतजार था जो फिलहाल पूरा हो गया. इससे आने वाली फिल्‍मों को भी बड़ा फुटफाल मिल सकता है.