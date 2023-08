Gadar 2 BO Collection Day1: गदर 2 ने आदिपुरुष को पछाड़ा, पहले दिन कमाए 40 करोड़, ओपनिंग डे कलेक्शन में बनी साल की दूसरी बड़ी फिल्म

Gadar 2 Box Office Collection Day 1: बालीवुड सुपरस्टार सनी देओल (Sunny Deol) और अमीषा पटेल (Ameesha Patel) की फिल्म गदर 2 (Gadar 2) ने अच्छी शुरtआत की है. साल 2001 में आई ‘गदर: एक प्रेम कथा’ (Gadar: Ek Prem Katha) का सीक्‍वल फिल्म ने ओपनिंग डे पर 40 करोड़ की कमाई की है. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म गदर 2 ने रिलाज के बाद सिनेमाघरों में पहले दिन कुल मिलाकर 60 फीसदी से अधिक की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. वहीं एवनिंग शो यानी रात के शो में ऑक्यूपेंसी का ये आंकड़ा 86 फीसदी दर्ज की गई. ओपनिंग डे कलेक्शन के मामले में आदिपुरूष को पीछे छोड़ा सिनेमाघरों में गदर मचाने वाली सनी देओल की फिल्म गदर 2 की ऑक्यूपेंसी का ये आंकड़ा इस साल आई शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की ‘पठान’ (Pathaan) को पीछे छोड़ दिया है. लेकिन रिलीज के बाद फिल्म ‘पठान’ ने पहले दिन 55 करोड़ रुपये के साथ शुरूआत की और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी. वहीं दूसरी तरफ गदर 2 ने तमिल सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की भारी बजट वाली कथित तौर पर पौराणिक कथा रामायण (Ramayan) पर आधारित फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) से बेहतर प्रदर्शन किया. फिल्म आदिपुरूष ने ओपनिंग डे पर 32 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज की थी. Also Read: Tork Kratos-R Urban Trim: बाजार में आया क्रेटोस-आर का नया वेरिएंट, 1.67 लाख कीमत, ई-बाइक रेंज और खूबियां चेक करें सिनेमाघरों में इन फिल्मों से है टक्कर इस बीच फिल्म आदिपुरुष नेटफ्लिक्स (Netflix) और प्राइम वीडियो (Prime Video) जैसे OTT प्लेटफार्म के जरिए लोगों के ड्राइंग रूम में कदम रख चुकी है. माना जा रहा है कि परोक्ष तौर पर इससे फिल्म गदर 2 के परफार्मेंस पर असर पड़ेगा. सनी देओल और अमीषा के किरदार वाली फिल्म गदर 2 को पहले से ही थियेटर्स में अक्षय कुमार की OMG 2 और रजनीकांत की जेलर (Jailer) का सामना करना पड़ रहा है. जेलर के दर्शक ज्यादातर साउथ इंडिया तक ही सीमित रहेंगे, जबकि गदर 2 हिंदी पट्टी के लोगों को टार्गेट कर रही है. इसके अलावा, धर्मेंद्र (Dharmendra) और शबाना आजमी (Shabana Azmi) रोमांस की वजह से चर्चें में आई फिल्म रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट् (Alia Bhatt) की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani) की भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.यह फिल्म दो हफ्ते से सिनेमाघरों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, गदर 2 पहले वीकेंड में 120 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू सकती है. स्वतंत्रता दिवस अवकाश वीकेंड में यह फिल्म 175 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है. बॉक्स ऑफिस इंडिया दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात क्षेत्र में तमाम सिंगल स्क्रीन पर रिकॉर्डतोड़ आंकड़ा दर्ज कर रही है. माना जा रहा है कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में भी फिल्म बेहतर परफार्म कर रही है. अनिल शर्मा के डायरेक्शन में तैयार हुई फिल्म गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा उत्कर्ष शर्मा भी हैं. साल 2001 में आई फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर पर्दे पर धमाल मचा दी थी. Sacnilk की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 करोड़ बजट में बनी फिल्म गदर:एक प्रेम कथा ने देश के भीतर 127.2 करोड़ की जबरदस्त कमाई करने में कामयाब रही. बताया जा रहा है कि गदर 2 को बनाने में 75 से 80 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. ऐसे में अगर यह फिल्म पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेती है तो हिट हो जाएगी. सिनेमाघरों में जुटी भीड़ तय करेगी कि ये फिल्म कितनी अच्छी है. इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने अपनी समीक्षा में फिल्म गदर 2 को 5 में से 2 स्टार दिए और उन्होंने लिखा कि इस फिल्म में ‘कुछ भी नया नहीं’ है.