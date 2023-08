रिकॉर्ड ओपनिंग के बाद गदर 2 के लिए कैसा रहेगा दूसरा दिन, OMG 2 को और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद

सिनेमाघरों में रिलीज के बाद दूसरे दिन के लिए गदर 2 ने एडवांस बुकिंग के जरिए 17 करोड़ इकाट्ठा किए. वहीं OMG 2 ने ओपनिंग डे के मुकाबले दूसरे दिन के लिए एडवांस बुकिंग में बढ़त दर्ज की है.

फिल्म गदर 2 ने ओपनिंग डे पर 40 करोड़ की कमाई की जबकि OMG 2 का ओपनिंग डे कलेक्शन 10 करोड़ से कम ही रहा. (फोटो एक्सप्रेस)

अक्षय कुमार के लिए लग रहा है कि अब बाजी पलट रही है. बीते कुछ सालों में बच्चन पांडे, रक्षा बंधन, सेल्फी, राम सेतु समेत तमाम फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उनकी लेटेस्ट फिल्म OMG 2 को दर्शकों से प्यार मिल रहा है. शुरुआती दिनों में एडवांस बुकिंग का रुझान काफी धीमा रहा लेकिन अब उम्मीद है कि यह फिल्म अक्षय कुमार के लिए ‘अच्छे दिन’ लाएगी. वहीं दूसरी ओर सिनेमाघरों में इसी दिन रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म गदर 2 मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बीच बॉक्स ऑफिस पर धूमाकेदार ओपनिंग दी. इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk की एक रिपोर्ट मुताबिक फिल्म गदर 2 ने ओपनिंग डे पर 40 करोड़ की कमाई की है. वहीं अक्षय कुमार की OMG 2 ने रिलीज के पहले दिन 9.5 करोड़ रुपये से ओपनिंग की है. रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म के लिए दूसरे दिन सिनेमाघरों में और भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. दोनों फिल्मों के एडवांस बुकिंग के आंकड़ों पर नजर डालें तो रिलीज से पहले गदर 2 इसमें काफी आगे रही. समीक्षकों द्वारा फिल्म की समीक्षा किए जाने के बाद यह स्थिति OMG 2 की ओर करवट ले सकती है. बताया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर निश्चित रूप से दोनों फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. हालांकि अब तक बॉक्स ऑफिस पर अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर 2 अपनी पकड़ बनाए रखी थी. रिलीज के बाद लोगों ने अचानक कलेक्शन में गिरावट की भविष्यवाणी की है. Also Read: Gadar 2 BO Collection Day1: गदर 2 ने आदिपुरुष को पछाड़ा, पहले दिन कमाए 40 करोड़, ओपनिंग डे कलेक्शन में बनी साल की दूसरी बड़ी फिल्म गदर 2 की दूसरे दिन बढ़ सकती है कमाई बालीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मिली जुली प्रतिक्रिया के बीच गदर 2 ने रिलीज के दूसरे दिन के लिए एडवांस बुकिंग के जरिए 17 करोड़ की कमाई करने में कामयाबी हासिल की. यह आंकड़ा ओपनिंग डे के एडवांस बुकिंग के आंकड़ें के लगभग बराबर है. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 17.73 करोड़ के आसपास कमाई की. साफ जाहिर है कि तमाम आलोचनाओं के बाद भी सनी देओल की फिल्म गदर 2 पर्दे पर अच्छी कमाई कर सकती है. OMG2 के दूसरे दिन के एडवांस बुकिंग में सुधार इस बीच OMG 2 के एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में थोड़ा सुधार दर्ज की गई. स्थिति में बदलाव का श्रेय सिने दर्शकों की बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया को जाता है. फिल्म रिलीज के दूसरे दिन एडवांस बुकिंग के मामले में OMG 2 ने 55 फीसदी की भारी उछाल दर्ज की और इसके जरिए 5.45 करोड़ की कमाई करने में कामयाब हुई. इससे पहले फिल्म रिलीज के पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग के जरिए कुल 3.50 करोड़ की कमाई की गई थी. साफ जाहिर है कि शनिवार का दिन अक्षय कुमार की फिल्म के लिए और बेहतर रह सकती है.