Goa Nightclub Fire: सभी 25 मृतकों की पहचान हुई, मृतकों में 20 स्टाफ और 5 पर्यटक शामिल

Goa Nightclub Fire: गोवा के बागा में रोमियो लेन स्थित बर्च नाइटक्लब में कल लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच पर्यटक शामिल हैं. इस हादसे में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच का इलाज अस्पतालों में चल रहा है. अधिकारियों ने अब मृतकों की पूरी सूची जारी कर दी है जिसमें पुष्टि की गई है कि अधिकांश मृतक नाइटक्लब के स्टाफ सदस्य थे.

एक पर्यटक ने पीटीआई को बताया कि शनिवार रात करीब 11:45 बजे नाइटक्लब के अंदर चलाए गए “इलेक्ट्रिक पटाखों” ने आग लगने की घटना को ट्रिगर किया. उस समय डांस फ्लोर पर लगभग 100 लोग मौजूद थे और लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी. घबराहट में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए किचन की ओर भागे, जहां वे स्टाफ के सदस्यों के साथ फंस गए. फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश मौतें दम घुटने के कारण हुईं क्योंकि अफरा-तफरी में पीड़ित निचले फर्श और किचन क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए.

गोवा नाइटक्लब आग: मृतकों की सूची जारी

गोवा के बागा स्थित बर्च नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई जिनमें से 20 विभिन्न राज्यों के स्टाफ सदस्य थे. मृतकों में उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कर्मचारी शामिल हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी सूची में यह भी बताया गया कि चार मृतक नेपाली नागरिक थे.