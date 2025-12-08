Goa Nightclub Fire: सभी 25 मृतकों की पहचान हुई, मृतकों में 20 स्टाफ और 5 पर्यटक शामिल

Goa Nightclub Fire: गोवा के बागा में रोमियो लेन स्थित बर्च नाइटक्लब में कल लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच पर्यटक शामिल हैं. इस हादसे में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच का इलाज अस्पतालों में चल रहा है. अधिकारियों ने अब मृतकों की पूरी सूची जारी कर दी है जिसमें पुष्टि की गई है कि अधिकांश मृतक नाइटक्लब के स्टाफ सदस्य थे.
एक पर्यटक ने पीटीआई को बताया कि शनिवार रात करीब 11:45 बजे नाइटक्लब के अंदर चलाए गए “इलेक्ट्रिक पटाखों” ने आग लगने की घटना को ट्रिगर किया. उस समय डांस फ्लोर पर लगभग 100 लोग मौजूद थे और लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी. घबराहट में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए किचन की ओर भागे, जहां वे स्टाफ के सदस्यों के साथ फंस गए. फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश मौतें दम घुटने के कारण हुईं क्योंकि अफरा-तफरी में पीड़ित निचले फर्श और किचन क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए.
गोवा नाइटक्लब आग: मृतकों की सूची जारी
गोवा के बागा स्थित बर्च नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई जिनमें से 20 विभिन्न राज्यों के स्टाफ सदस्य थे. मृतकों में उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कर्मचारी शामिल हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी सूची में यह भी बताया गया कि चार मृतक नेपाली नागरिक थे.
|क्रमांक
|नाम
|निवासी
|स्टाफ/पर्यटक
|1
|मोहित
|झारखंड
|स्टाफ
|2
|प्रदीप महतो
|झारखंड
|स्टाफ
|3
|बिनोद महतो
|झारखंड
|स्टाफ
|4
|राहुल तांती
|असम
|स्टाफ
|5
|सतीश सिंह
|उत्तराखंड
|स्टाफ
|6
|मनोजित माल
|असम
|स्टाफ
|7
|चूर्ण बहादुर पुन
|नेपाल
|स्टाफ
|8
|सुरेंद्र सिंह
|उत्तराखंड
|स्टाफ
|9
|सुभाष छेत्री
|दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
|स्टाफ
|10
|जितेंद्र सिंह
|उत्तराखंड
|स्टाफ
|11
|सुमित नेगी
|उत्तराखंड
|स्टाफ
|12
|मनीष सिंह
|उत्तराखंड
|स्टाफ
|13
|विवेक कटवाल
|नेपाल
|स्टाफ
|14
|साबिन
|नेपाल
|स्टाफ
|15
|सुनील कुमार
|उत्तर प्रदेश
|स्टाफ
|16
|दिगंबर पाटिर
|असम
|स्टाफ
|17
|रोहन सिंह
|उत्तर प्रदेश
|स्टाफ
|18
|डोमिनिक
|महाराष्ट्र
|स्टाफ
|19
|मनोज जोरा
|महाराष्ट्र
|स्टाफ
|20
|सुदीप
|नेपाल
|स्टाफ
|21
|इशाक
|कर्नाटक
|पर्यटक
|22
|सरोज जोशी
|दिल्ली
|पर्यटक
|23
|विनोद कुमार
|दिल्ली
|पर्यटक
|24
|अनीता जोशी
|दिल्ली
|पर्यटक
|25
|कमला जोशी
|दिल्ली
|पर्यटक
गोवा नाइटक्लब आग: सुरक्षा उल्लंघनों की जांच, 4 गिरफ्तार
नाइटक्लब में हुई त्रासदीपूर्ण आग के बाद गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आई हैं. पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह नाइटक्लब फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लिए बिना चलाया जा रहा था, जिससे यह सवाल उठते हैं कि इसे चलाने की अनुमति दी कैसे गई. फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कहा कि तंग सड़कें होने के कारण फायर इंजन को स्थल तक पहुँचने में अत्यधिक कठिनाई हुई. पानी के टैंकर लगभग 400 मीटर दूर तैनात करने पड़े, जिससे अग्निशमन कार्य में काफी देरी हुई.
इसके अलावा तंग प्रवेश और निकासी मार्गों, जैसे छोटे दरवाजे और संकरा पुल होने के कारण लोगों के लिए नाइटक्लब से बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंगानिया और गेट मैनेजर रियान्शु ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा तथा इवेंट आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.
तीन राज्य अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन पंचायत निदेशक शामिल हैं, को कथित तौर पर 2023 में नाइटक्लब को संचालन की अनुमति देने में उनकी भूमिका के कारण निलंबित कर दिया गया है. गोवा सरकार ने एक जांच समिति भी गठित की है और इसे एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मुख्यमंत्री सावंत ने मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि प्रत्येक मृतक के सबसे करीबी परिजन को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोष से 50,000 रुपये दिए जाएंगे.
