देश

Goa Nightclub Fire: सभी 25 मृतकों की पहचान हुई, मृतकों में 20 स्टाफ और 5 पर्यटक शामिल

Goa Nightclub Tragedy: गोवा के बागा में बर्च नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत और 6 घायल हुए. स्टाफ और पर्यटक प्रभावित, सुरक्षा उल्लंघन उजागर. चार गिरफ्तार, तीन अधिकारी निलंबित, मृतकों के परिजनों को वित्तीय सहायता दी जाएगी.

Arfa



author-image
Arfa
Goa Night Club Fire

Goa Fire Disaster: नाइटक्लब में आग लगने के बाद 25 लोगों की मौत होने पर गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बाहर मौजूद मृतकों के परिवार वाले और रिश्तेदार. Photograph: (PTI)

Goa Nightclub Fire: गोवा के बागा में रोमियो लेन स्थित बर्च नाइटक्लब में कल लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच पर्यटक शामिल हैं. इस हादसे में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच का इलाज अस्पतालों में चल रहा है. अधिकारियों ने अब मृतकों की पूरी सूची जारी कर दी है जिसमें पुष्टि की गई है कि अधिकांश मृतक नाइटक्लब के स्टाफ सदस्य थे.

एक पर्यटक ने पीटीआई को बताया कि शनिवार रात करीब 11:45 बजे नाइटक्लब के अंदर चलाए गए “इलेक्ट्रिक पटाखों” ने आग लगने की घटना को ट्रिगर किया. उस समय डांस फ्लोर पर लगभग 100 लोग मौजूद थे और लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी. घबराहट में कई लोग अपनी जान बचाने के लिए किचन की ओर भागे, जहां वे स्टाफ के सदस्यों के साथ फंस गए. फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि अधिकांश मौतें दम घुटने के कारण हुईं क्योंकि अफरा-तफरी में पीड़ित निचले फर्श और किचन क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए.

गोवा नाइटक्लब आग: मृतकों की सूची जारी

गोवा के बागा स्थित बर्च नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई जिनमें से 20 विभिन्न राज्यों के स्टाफ सदस्य थे. मृतकों में उत्तराखंड, झारखंड, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कर्मचारी शामिल हैं. राज्य सरकार द्वारा जारी सूची में यह भी बताया गया कि चार मृतक नेपाली नागरिक थे.

क्रमांकनामनिवासीस्टाफ/पर्यटक
1मोहितझारखंडस्टाफ
2प्रदीप महतोझारखंडस्टाफ
3बिनोद महतोझारखंडस्टाफ
4राहुल तांतीअसमस्टाफ
5सतीश सिंहउत्तराखंडस्टाफ
6मनोजित मालअसमस्टाफ
7चूर्ण बहादुर पुननेपालस्टाफ
8सुरेंद्र सिंहउत्तराखंडस्टाफ
9सुभाष छेत्री दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)स्टाफ
10जितेंद्र सिंहउत्तराखंडस्टाफ
11सुमित नेगीउत्तराखंडस्टाफ
12मनीष सिंहउत्तराखंडस्टाफ
13विवेक कटवालनेपालस्टाफ
14साबिन  नेपालस्टाफ
15सुनील कुमारउत्तर प्रदेशस्टाफ
16दिगंबर पाटिरअसमस्टाफ
17रोहन सिंहउत्तर प्रदेशस्टाफ
18डोमिनिकमहाराष्ट्रस्टाफ
19मनोज जोरामहाराष्ट्रस्टाफ
20सुदीपनेपालस्टाफ
21इशाककर्नाटकपर्यटक
22सरोज जोशीदिल्लीपर्यटक
23विनोद कुमारदिल्लीपर्यटक
24अनीता जोशीदिल्लीपर्यटक
25कमला जोशीदिल्लीपर्यटक

गोवा नाइटक्लब आग: सुरक्षा उल्लंघनों की जांच, 4 गिरफ्तार

नाइटक्लब में हुई त्रासदीपूर्ण आग के बाद गंभीर सुरक्षा खामियां सामने आई हैं. पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह नाइटक्लब फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लिए बिना चलाया जा रहा था, जिससे यह सवाल उठते हैं कि इसे चलाने की अनुमति दी कैसे गई. फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने कहा कि तंग सड़कें होने के कारण फायर इंजन को स्थल तक पहुँचने में अत्यधिक कठिनाई हुई. पानी के टैंकर लगभग 400 मीटर दूर तैनात करने पड़े, जिससे अग्निशमन कार्य में काफी देरी हुई.

इसके अलावा तंग प्रवेश और निकासी मार्गों, जैसे छोटे दरवाजे और संकरा पुल होने के कारण लोगों के लिए नाइटक्लब से बाहर निकलना मुश्किल हो गया.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोदक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजीव सिंगानिया और गेट मैनेजर रियान्शु ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा तथा इवेंट आयोजकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.

तीन राज्य अधिकारियों, जिनमें तत्कालीन पंचायत निदेशक शामिल हैं, को कथित तौर पर 2023 में नाइटक्लब को संचालन की अनुमति देने में उनकी भूमिका के कारण निलंबित कर दिया गया है. गोवा सरकार ने एक जांच समिति भी गठित की है और इसे एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री सावंत ने मृतकों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि प्रत्येक मृतक के सबसे करीबी परिजन को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोष से 50,000 रुपये दिए जाएंगे.

Goa